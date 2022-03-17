西醫陳凱旭離港無診症下　隔空發數百張疫苗豁免書　被警方通緝

一名診所男醫生去年6月離港後，在無診症及檢查病歷的情況下，應病人要求「隔空」簽發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，疑協助病人逃避接種疫苗。由疫苗通行證計劃公布至今，他已簽發數百張豁免證明書，據知每張索價800元。警方經調查後，以涉嫌「串謀偽造文書」拘捕女護士及女負責人，並追緝男醫生。警方稱在適當時候會將案件轉介醫務委員會。

據了解，涉案是46歲西醫陳凱旭，陳過往多次被裁定專業失德，包括在雜誌中作出有宣傳成份及錯誤陳述，以及涉嫌違規拆帳，曾被醫委會裁定3項專業失德罪成，被除牌3個月，緩刑36個月。



將軍澳警區助理指揮官 (刑事) 曾俊傑警司交代案情指，將軍澳警區情報組早前接獲情報，指有醫生收取費用，在無診症及檢視病歷紀錄的情況下向病人發出「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（下稱「豁免證明書」），涉嫌干犯偽造文書罪。

將軍澳警區助理指揮官 (刑事) 曾俊傑警司交代案情。

警方會將案件轉介醫務委員會

將軍澳警區重案組第一隊主管蘇子淵高級督察指，刑事部人員經調查後，以通訊軟件接觸到一名姓陳醫生，探員向醫生表明並無任何健康問題，只是想要豁免證明書，以避免接種疫苗。醫生其後同意發出豁免證明書及指示他到觀塘一間診所領取。警方遂派遣喬裝求診者的探員到診所，當時診所並無醫生，只有一名女護士。探員付款後，女護士隨即發出一封印有醫生名字及醫生簽署的豁免證明書，過程中探員並無與醫生見面及檢查病歷。

探員取得證據後即時採取行動，拘捕28歲診所女護士，並執行法庭搜令，在診所內搜出30封同類型豁免證明書、兩個印有醫生名及醫生簽署的印章、付款紀錄、電腦及手提電話。探員其後再於屯門拘捕69歲診所女負責人。根據診所紀錄，診所在「疫苗通行證」計劃公布至今，已簽發數百張豁免證明書。

將軍澳警區重案組第一隊主管蘇子淵高級督察交代案情。

警方調查發現，涉案診所只有一名醫生，他於去年6月早已離開香港，但診所仍一直運作，有時會做網上會診。惟探員發現但凡涉及簽發豁免證明書的個案，涉案醫生全部沒有會診及檢查病歷，只要病人要求，醫生便會簽發，而且簽發證明書時亦不在港。

市民用偽造疫苗豁免書可觸犯使用虛假文書罪

將軍澳警區情報組主管洪詠詩督察指，涉案醫生在未有診症及檢查病歷紀錄下，以虛假的醫學理由向病人發出豁免證明書，意圖協助病人逃避接種疫苗，以及令指定處所的負責人及政府接受豁免證明書，有機會觸犯偽造文書罪；而市民使用該批偽造文書，亦有機會觸犯使用虛假文書罪，一經定罪，最高可被判監14年。

曾俊傑指，本港現時疫情非常嚴重，而政府醫學專家已證明疫苗可減低重症，如有人使用虛假文件或證明書逃避打疫苗，會令社區感染風險增加，大大加擊抗疫成效。他指，涉案醫生的行為除了干犯法律外，亦不道德，警方在適當時候會將案件轉介醫務委員會，檢視涉名醫生是否違反專業操守。