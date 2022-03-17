皇后山邨隔離單位天花、牆壁遭惡意塗抹糞便　27歲男涉刑毀被捕

本港第五波疫情持續，政府早前徵用包括粉嶺皇后山邨等公屋用作隔離設施。惟昨日（16）有網民於社交網站貼圖，指皇后山邨皇溢樓有單位疑遭入住人士惡意破壞，屋內滿地廁紙及食物殘渣，牆壁及天花更疑被塗抹糞便污迹，令人嘩然。

警方調查後今日於元朗拘捕一名27歲涉事男子，據悉他於本月12日入營，至前日獲准離開。



警方今日於元朗錦上路一村屋單位拘捕該名27歲男子。（警方提供圖片）

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警方指昨日下午，一名清潔工人在上水皇后山一隔離中心單位內進行清潔時，發現單位內滿佈垃圾，天花、牆身及地板亦留有疑似糞便痕跡，衛生情況惡劣。警方今日根據線報及經調查後，下午在元朗錦上路一村屋單位，拘捕曾被安排入住上述隔離單位的一名27歲姓馮本地男子，涉嫌「刑事毀壞」。該名男子現正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進。據悉被捕男子任職侍應，本月12日入住皇后山邨的隔離單位，至15日獲准離開。

警方呼籲隔離人士使用設施時應保持環境清潔，避免破壞公共設施及影響其他正在隔離人士。警方重申，任何人如無合理辯解而摧毁或損壞他人財產，即屬犯罪，最高可判處監禁10年。

有關圖片昨日於facebook群組「全港抗疫分享交流區」流傳，相片中可見單位地下滿佈廁紙、水漬及食物殘渣，衛生情況惡劣，而於牆身、燈掣、天花甚至床上亦沾有疑似排泄物污漬。網民批評入住者行為過分，認為政府應循法律途徑追究，「呢啲應該要索償清潔費，加埋告佢傳播病毒，咁才會有阻嚇作用」。