水之MINI｜西貢驚現MINI Cooper「浮屍」　揭車主借予友人後出事

昨日（17日）網上瘋傳多張「水之MINI」照片，可見一輛MINI Cooper「擱淺」於西貢大網仔一沙灘岸邊，最初只是水深及胎，車身無恙；及至晚上，疑因潮漲關係，該車一半已經「在水中央」，四車輪均被淹沒。警方及消防證實無人被困，其後聯絡上車主，揭發車主將座駕借予友人後出事，但未有提及「失事」原因及友人去向，惟車主表示會自行安排拖車。



「水之MINI」事件引起網民熱議，眾人紛紛揣測箇中原委。有網民估計司機將車停泊於灘邊後暫時離開，卻未有估算潮漲時間及高度，以致車輛「葬身大海」；亦有人懷疑司機的確發生意外，將車輪陷入泥沙才無法脫身，慶幸無釀傷亡。有網民則戲謔，「啲老人家成日都話，浸過鹹水係唔同啲！」、「政府唔畀人去沙灘，我就揸車去！」亦有網民指MINI是「裝置藝術」、「有新打卡點」。

警方表示，於昨晚（17 日）約10時18分接獲途人報案，指發現一輛私家車在西貢大網仔斬仔灣一沙灘水中，旁邊有露營物品，擔心有人發生意外。警方及消防到場，證實無人被困，其後聯絡上外籍車主，初步獲悉車主將座駕借予朋友，其後會自行安排將車拖走。

今日3月18日為滿月，通常滿月前後，一般「大潮」會較平日明顯。根據天文台紀錄，較近西貢的潮汐站「沙橋頭」，昨日日間的潮水高度，徘徊在海圖基準面以上約1至2米；入夜後則逐步上升，最高於晚上9時許至10時許，錄得海圖基準面以上約2.05米；今日凌晨則再潮退回落。