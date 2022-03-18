呃百分百擔保特惠貸款　涉2.85億元38人被捕　有人訛稱任22間公司

政府因應疫情於2020年起推出百分百擔保特惠貸款計劃，協助受疫情影響的企業資金周轉。而警方發現有詐騙集團以虛假文件騙取貸款，包括偽造財務報表及強積金供款紀錄，涉款達2.85億元。

警方經調查後拘捕38人，包括集團主腦及骨幹成員，阻截約1億元貸款，其中有被捕人同時虛報為20多間公司僱員及董事以充大貸款額，訛稱半年薪金高達121萬。



商業罪案調查科高級督察羅奕鵬表示，百分百擔保特惠貸款計劃需符合特定條件，包括公司需證明於疫情下營業額下跌30%或以上，另外貸款額會與公司支出掛鉤，最高為600萬元。警方透過與銀行業界及監管機構合作，發現疫情下多間公司疑以虛假銀行文件及財務報表，訛稱營業額下跌及誇大薪金支出以騙取貸款。

警方調查發現兩個詐騙集團於2020年3月至今年2月期間，以不同手法向多間銀行申請特惠貸款，成員自稱公司董事，平均以2至3間公司名義作申請特惠貸款，共53間公司提交80個申請，涉款達2.85億元，其中約1億元貸款被警方阻截。第一個集團以同一張月結單為樣本，經電腦修圖更改帳戶號碼、交易紀錄等，假扮營業額於疫情間大幅下跌，又製造假強積金供款紀錄，訛稱以高薪聘請多名僱員，另貸款額達至最高金額。

商業罪案調查科高級督察羅奕鵬交代案情。（警方直播截圖）

第二個集團提交僅由申請人自己核實的財務報表作申請，強積金供款紀錄同時用於另一申請，同樣訛稱以高薪聘請多名員工。警方對比多間公司的申請紀錄，發現有關集團成員同時受聘於多間公司，再以公司董事身分申請貸款，其中一名被捕人報稱同時任職於22間公司，半年內總薪金達121萬元，他同時亦為3間公司的董事，申請達1800萬元貸款。

羅奕鵬指涉事公司報稱包括批發、生產等行業，大部分沒有實際經營，其中有多間公司屬同一秘書公司地址或空置單位。有關公司一般供1個月強積金，製造出糧紀錄，而當貸款存入有關公司戶口後，短時間內便會被轉至成員私人戶口或以現金提走。部分公司更會於貸款獲批後轉手或停運。

警方於本月9日至17日展開名為「戴月」行動，拘捕22男16女涉嫌串謀詐騙，介乎27至74歲，包括10多名主腦及骨幹成員、被教唆以假資料向銀行申請貸款的人士包括公司股東，及虛報同時受聘多間公司的傀儡員工。羅奕鵬指被捕主腦及骨幹成員中部分有家人關係，而部分骨幹成員與被教唆的公司股東為朋友關係。

警方亦搜查超過90個地址，包括53間公司、處所及辦公室等，檢獲銀行文件、員工紀錄、電子設備及電腦等。凍多名成員銀行戶口內共約700萬元資產，亦會就其名下3700萬元物業進行財富調查，警方會考慮凍結或充公相關資產。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於4月下旬至5月中旬向警方報到。警方指調查和行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭表示，截至今年2月底百分百擔保特惠貸款計劃共批出約4萬8千多宗申請，涉款約850億港元，3萬間中小企業及約33萬名僱員。莫愛蘭呼籲為了確保計劃能令有需要企業受惠，參與銀行會就每個申請的企業進行審查及評估，按證公司亦會就銀行提供文件作審查，如發現任何懷疑違反行為定必舉報。

商業罪案調查科署理警司陸振中呼籲，干犯串謀詐騙、欺詐及行使虛假文書均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判14年監禁，切勿因一時貪念而騙取或協助他人騙取貸款。