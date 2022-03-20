25歲女白田邨遭非禮　警拘中年漢

撰文：黎國剛
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今（20日）下午12時許，警方接報一名25歲女子在深水埗白田邨疑一名男子非禮。人員到場經調查後，39歲姓袁男子涉嫌非禮被捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

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