染疫妓女日接6客　警尖沙咀五星級酒店掃黃驚揭

警方上周五（18日）搗破一個跨境賣淫集團，竟揭發其中一名被捕29歲內地女子，懷疑在確診期間繼續在尖沙咀一間五星級酒店接客，每日平均接待5至6名客人，極有可能已感染多名光顧的男子，形成嫖妓傳播鏈。警方警告巿民如光顧性服務對健康會帶來極高風險。警方瓦解該個跨境賣淫集團行動中共拘捕17人。



警方在尖沙咀一酒店多個房間內拘捕6名內地女子。（警方圖片）

據了解，本月13日，深水埗警區人員設路障截查可疑車輛時，截停一輛的士，發現車上兩名內地女乘客為非法入境人士，查問後有人承認剛乘「大飛」來港，打算賣淫搵錢，並供出主腦為一名有黑社會「和勝和」背景的40餘歲姓莫男子。

被捕主腦有和勝和背景 跟隨元老「魚欄標」

警方鎖定主腦身份後，連日來追緝其歸案，至日前有警員在街頭將莫截獲及即場拘捕，並揭發由他組織的賣淫集團，專門招攬內地女子非法來港工作，並提供酒店住宿，及後於加密社交程式上刊登性服務廣告招攬客人。消息稱，莫是勝和元老「魚欄標」的門生。

6名內地女子酒店房內𧶠淫 3名嫖客斷正被捕

西九龍總區特別職務隊聯同深水埗警區重案組經調查後部署行動，至上周五（18日）晚上突擊搜查尖沙咀一間五星級酒店，並在6個房間內拘捕6名內地女非法入境性工作者、2名賣淫集團本地男骨幹成員及3名涉嫌「協助未獲授權進境者留下」的本地男嫖客。

被捕6名女子年約20至30歲，消息稱，其中一名來自湖北的29歲女子，報稱一月時從深圳來港，當時她沒有感染新冠肺炎，到香港後一直留在房間內接客。直至2月中旬，其快速抗原測試呈陽性，但她確診後未有停工，繼續日接5至6名客人。消息指，警方估計該名湖北女子來港提供性服務期間，曾接待確診嫖客，其間被傳染，並不排除有客人因接觸染疫內地女而受感染，有機會已形成傳播鏈。而該名湖北女子已康復，最近快速測試已呈陰性。

警方警告光顧性服務極高風險

警方相信是次行動已成功打擊一個跨境賣淫集團。連同警方在搜查前後所拘捕的男主腦、3名骨幹成員及2名內地女非法入境性工作者，包括協助租用酒店房間的人。整個行動至今共拘捕9男8女，年齡介乎20至50歲。部份被捕人已被落案起訴。警方現正全力追捕數名在逃骨幹成員，不排除有更多人被捕。

由於有被捕女性工作者聲稱在來港後曾染上新冠肺炎，並在養病期間全程留在接客酒店房間，現時正當疫情肆虐，警方警告巿民如光顧性服務對健康會帶來極高風險。警方提醒市民，任何人士如明知而光顧非法留港人士，均有可能觸犯《入境條例》。