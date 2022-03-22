臥底參加殺鬼隊訓練班　警國安處瓦解港獨武裝力量「黑武士軍團」

警方國家安全處日前在尖沙咀拘捕一男一女，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「作出具煽動意圖的行為罪」。國安處今(22日)日透露更多行動細節，指涉事武館「集英揚武堂」早前開辦「殺鬼隊訓練班」，臥底探員喬裝學員放蛇蒐證，揭有人欲籌辦名為「黑武士軍團」的港獨武裝力量，警方立即採取行動，拘捕男武術教練及女助理，兩人今午在西九龍裁判法院提堂。



另外3男1女學員涉嫌違反限聚令被票控，警方已掌握一定數量參與團練的人士資料，呼籲市民參與武術訓練認清舉辦目標，避免捲入嚴重罪行，如明知非法目標而參與，警方會加以調查。



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男武術教練及女助理下午在西九龍裁判法院提堂

警務處國家安全處高級警司李桂華講述案情，指周日（20日）探員在尖沙咀、沙田及馬鞍山區採取執法行動，搗破一個前年初在地下十分活躍的團夥，團夥目標是籌辦名為「黑武士軍團」的港獨武裝力量。行動中警方根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「作出具煽動意圖的行為罪」，拘捕一名59歲有外國背景的男武術教練及一名62歲女助理。

警方暫控該名59歲男子一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪、一項「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」罪。另外一名62歲本地女子則被暫控一項「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」罪。案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。

「集英揚武堂」為日後革命作準備 煽動他人對抗防疫政策

警方指調查顯示有人透過社交平台，自前年3月至今發表多篇具煽動性交章，內容主要煽動他人以武力反抗政權，以及邀請網民到「集英揚武堂」練武，為日後革命及抵抗政權作準備，亦煽動他人對抗政府防疫政策。李桂華舉例指帖文包括「香港人加油啦，成立影子政府，自衛軍向共匪討債，武力革命推翻共產黨」等字句，而「殺鬼敢死隊訓練班」海報內容包括「救人，自救，成為敵人懼怕的戰士！」、「願意學習武術，武器、裝備，為反抗力量等待大有可為的那一天，滅魔殲共。」

早前在網上可以搜索到該間格鬥學堂的海報，但目前「集英揚武堂」社交網站已經關閉。

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李桂華又指此團夥在今年2月下旬第五波疫情爆發時，抹黑香港政府防疫政策，形容他們用本地外地事件借題發揮，引起市民憎恨，煽動他人使用暴力。周日（20日）警方持法庭手令，搜查三處地方搜出38萬元現金，大部份是外幣。另外又有大量攻擊性武器，包括一支氣槍、兩把斧頭、3把劍、6把開山刀、8把弩及30支有鋼頭的箭，全部已經開鋒。警方測試弩拉力超過法律容許，被捕人亦涉嫌管有攻擊性武器、無牌管有槍械。

李表示檢獲的武器有使用過痕跡，與過往反修例運動期間的常見武器極之相近，會採用法證方法比對與過往激進組織、行動是否有關。警員在行動中亦搜到手寫筆記，內容詳細記述「集英揚武堂」建立目的，包括光復香港、革命建軍、向港共及共匪宣戰、消滅港共政府及駐港解放軍、香港人建國等。殺鬼隊訓練班會向義士拜祭、行致敬禮。

周日黃昏臥底探員以學員身份潛入，到柯士甸道一個公享活動空間參與「殺鬼隊訓練班」，當時由一男一女被捕人教授格鬥太極，另外4名學員（三男一女）在場。4名學員涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止群組聚集)條例》(第599G章)，獲發定額罰款通知書。李桂華呼籲市民留意不要參與用武術訓練、團練為幌子的非法活動，因為可能會牽涉更嚴重罪行，以本案為例子，「殺鬼隊訓練班」已註明性質「要成為力量等一天可為時滅魔殲共」，意圖以顛覆政權目標，「去參加活動時都會了解下宗旨，寫到明都參加，點解呢？」警方會加以調查。他指出警方已掌握部份報名訓練班人士資料，會了解他們在武館的活動。

被問到是否針對「黃店」，李桂華強調「絕對唔係針對任何政治背景的店舖，係針對犯罪團夥及人物」，指出此案武館理念清晰，一步一步實踐「建軍」，其專頁有一定量支持者，回應帖文時有激化現象，而訓練班「真係有人報名，真係有人上嚟學嘢。」他指出武館活動、訓練及儀式「極具煽動性」，擔心部份參與人士已激化，會調查他們有否參與其他行動。