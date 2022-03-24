長沙灣菜檔阻街惡店員礙執法　食環警方掃蕩清場帶走一人

長沙灣順寧道與興華街交界周二晚（22日）懷疑有菜檔擺放貨物阻街，食環署派員到場執法時，有人員疑遭一名菜檔店員以粗言辱罵，更被對方用心口「頂」出馬路，事發短片在網上流傳。今日（24日）下午，再有食環署人員到場掃蕩貨物阻街情況，並撿走部份放於行人路上的蔬菜貨物及發泡膠箱。警方亦協助執法，其間一名男子被鎖上手銬帶走。



今日下午４時許，食環署聯同警方合共約30人，掩至順寧道與興華街執法，掃蕩檔販擺放貨品阻街情況，其間人員拍攝檔販擺放貨物的情況。現場所見，行人路上擺放十多籃蔬果，發泡膠箱等雜物亦擺滿一地。其後人員檢走阻街的蔬果貨物，承辦商清潔工亦出動多部手推車，清走發泡膠箱及雜物。

人員執法期間，有人不滿並破口大罵，其間一名男子被警員鎖上手銬帶走。消息稱，警方仍在調查前晚現場有人疑辱罵及頂撞食環人員的事件，追緝涉案菜檔店員。

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據了解，現場檔販擺放貨物阻街的情況，過往時有發生，懷疑涉事的菜檔在全港多區有分店，過往亦屢遭街坊投訴貨物阻街，但菜檔店員態度惡劣，情況未見改善。網上昨日（23日）流傳片段，所見數名穿著食環署制服的人員在場執法期間，疑被一名菜檔店員以粗言辱罵，其中一名食環署人員更被該檔販用心口「頂」出馬路。

該名店員更稱「怕咩呀，我郁手打你咩?」據上載片段的網民指，拍攝時間為3月22日晚上6時56分；又指該檔口阻街問題嚴重，情況已持續幾年。