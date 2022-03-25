反戰浪潮｜中區兩烏克蘭人未能出示身份證明文件被警票控

網上一流影片指有兩名身披烏克蘭旗的外籍人士被帶上警車，引起熱烈討論。警方指，昨（24日）下午約5時13分在中區皇后大道中與戲院里交界一帶巡查期間，發現1名外籍男子及4名外籍女子在附近聚集，遂上前調查。當中一對身披烏克蘭旗的外籍男女未能出示身份證明文件，他們被帶返警署作進一步查詢，最後作出票控。據了解，該名32歲男子及另一位31歲外籍女子均是烏克蘭人。而其餘3名外籍女子，年齡介乎31歲至41歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》第599G章，警方向他們發出定額罰款通知書。據悉，聚集人士抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

