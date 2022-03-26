OMEGAxSwatch│聯名手錶掀排隊潮　朗豪坊外百人留守　警到場了解

OMEGA與Swatch破天荒攜手打造的生物陶瓷「MoonSwatch」聯名手錶，價格親民，消息一出已引發全球「暴動」，本港同樣掀起久違了的零售排隊熱及炒賣風。雖然手錶今早（26日）才正式開賣，但前日（24日）起港、九Swatch專門店已有人排隊，今日凌晨朗豪坊外有近百人席地而坐甚至「打地鋪」，有警員到場了解；網上更出現高價炒賣，普遍比原價2,100元貴3倍，最貴更達2萬元。



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是次聯名手錶「The BIOCERAMIC MoonSwatch Collection」，為OMEGA與Swatch首度聯乘合作，打造史上第一隻生物陶瓷「MoonSwatch」登月錶。11款以太空星體命名的手錶，每隻索價2,100元。資料顯示，該款手錶由三分之二陶瓷、三分之一蓖麻油共同組成的獨特物料 BIOCERAMIC 打造，具不對稱錶殼及「Dot over 90」測速儀刻度等特色。

根據Swatch的facebook專頁透露，該款手錶於今日（26日）正式開賣，而港、澳地區只有4間Swatch 專門店出售，包括銅鑼灣啓超道（10：30至19：30）、尖沙咀海港城（10：30至19：30）、旺角朗豪坊（11：00至19：30）及澳門板樟堂（10：00至22：00），並統一於今早8時半派籌，每人限買兩隻。專頁亦指，該系列手錶並非限量生產，亦沒有編號，所有款式將來亦會安排於網店發售。

一是主攻高階機械腕錶OMEGA，一是平民款流行腕錶Swatch，兩者合作推出價格親民的聯名手錶，消息一出已在全球掀起熱潮，各地均出現排隊人龍。雖然本港疫情嚴峻，但亦無阻市民買錶決心。據悉，周四（24日）起專門店外已有人排隊等候。

今日凌晨，《香港01》記者前往朗豪坊了解，可見商場外有接近100人席地而坐排隊，部分人甚至「打地鋪」睡覺，當中大部分為南亞裔人士及長者，少量為年輕人士，並一度有警員到場視察，提醒在場人士保持距離及拍照留證，但沒有發出告票。而Swatch則貼出告示，指今早8時半起會派72個籌，當中黃小姐及馮先生，均表示買錶自用，亦不擔心會因排隊而染疫。

此外，該款手錶雖未正式發售，但網上亦已出現炒風，交易平台Carousell有不少用戶以高價預售或代購，普遍為6,000多元至7,000多元，為原價的3倍；其中更有用戶開出2萬元的「天價」。