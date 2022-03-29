退休法官胡國興兒子　涉山頂豪宅打女友被捕

山頂道豪宅34歲女子報稱被42歲同居男友打傷案，據悉，涉案男子為退休法官胡國興孻子胡雅倫，他本身亦是執業律師，現時專門從事民事和刑事訴訟、企業融資及收購合併等事務，《香港01》記者曾致電胡國興查詢，胡官說：「唔講啦，對唔住」。



事發於今（29日）凌晨1時許，姓張（34歲）女子致電女友人，其後警方接報指張女在山頂道76號家中遭人襲擊，身上多處受傷。警方到場，發現女事主左前額裂傷。現場消息指，張女亦左腳踭擦損，右腳和右手手指公擦傷，人員遂安排救護車將她送往瑪麗醫院治理。事隔兩小時，42歲姓胡男子返家後被捕。

消息指，被捕人為退休法官胡國興孻子胡雅倫，有人被捕後否認傷人，並指女事主因醉酒而自己跌到受傷。警方將案列為作襲擊致造成實際身體傷害（AOABH），相信事件因外出等瑣事爭執而引起，被捕人疑出手推倒女事主，案件交由中區警區刑事調查隊跟進。被捕男子其後獲准保釋候查，而張女因醉酒暫未能錄取口供。

胡國興於2017年曾參選特首選舉。（資料圖片）

胡國興與妻子鄧小婷育有兩女兩子，長子胡雅烈從商，幼子胡雅倫是執業律師，而胡國興（76歲）於2012 年退休前是高等法院上訴法庭副庭長，過去他擔任多項公職，包括選舉管理委員會主席，又是首任截取通訊及監察事務專員，2017年曾參選特首選舉。