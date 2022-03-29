食環人員長沙灣查菜檔阻街被逼出馬路　跨部門連日掃蕩拘3人

上周二（22日）傍晚6時許，長沙灣順寧道與興華街交界有菜檔疑將大批蔬菜等貨物，放置在檔口外的行人路，嚴重阻礙通道，多名食環署人員到場執法期間，被菜檔店員以粗言辱罵，該名店員更用心口將一名食環人員「頂」出馬路，聲稱「怕咩呀，我郁手打你咩?」事件經網上曝光後，警方聯同食環署一連五日（24日至28日）採取跨部門聯合行動，嚴厲掃蕩現場及附近一帶的阻街情況，共拘捕3名男子。



警方長沙灣及深水埗分區人員、深水埗警區反黑組人員聯同食環署，於上周四至昨日一連五天，在深水埗北河街、基隆街、桂林街及大南街，以及長沙灣順寧道近興華街及青山道近永隆街一帶，採取聯合行動打擊街道阻塞、非法霸佔路面以及違例泊車等違法行為。

行動中，一名42歲姓吳本地男子在順寧道與興華街交界一菜檔外，以粗言穢語指罵食環署人員，其行為疑阻礙食環署人員執行職務。人員昨日（28日）在現場拘捕該名男子，他涉嫌在公眾地方行為不檢，正被扣留調查。

另外，人員於24日拘捕一名31歲姓鄧本地男子，他涉嫌未能出示身份證明文件。食環署同日亦拘捕一名40歲姓吳本地男子，他涉嫌在公眾地方造成阻礙及非法販賣。該名男子已被食環署起訴，須於6月上旬到九龍城裁判法院答辯。

警方發4張口罩令告票 食環署發出24張定額罰款

除了拘捕行動，警員對個別漠視警方勸喻的商戶發出兩張「在公眾地方造成阻礙」的定額罰款通知書，以及向個別違反「預防及控制疾病（配戴口罩）規例（599I章）」人士，發出4張定額罰款通知書。另外，警方向違例車輛及司機發出合共336張定額罰款通知書，並拖走兩部在道路上構成嚴重阻塞的汽車。

食環署則就「在公眾地方造成阻礙」的商戶，發出24張定額罰款通知書及一張傳票；就「公眾地方無牌販賣」，發出一張傳票；並充公約1,600公斤蔬菜及約530公斤卡板。