有片｜疫下蕭條華懋慈善基金盼施援　倡撥龔如心遺產百億抗疫紓困

疫情嚴峻，百業蕭條，作為本港最大慈善基金的華懋慈善基金，為響應特首、中聯辦和社會各界的呼籲，倡議設立抗疫特別基金協助抗疫救困。華懋慈善基金主席龔仁心表示，計劃由龔如心遺產撥款100億元，協助防疫抗疫、扶貧弘善及支援任何特殊應急措施，但礙於華懋慈善基金暫時未能動用有關遺產，目前只是「倡議」而未能落實，他已去信行政長官林鄭月娥，希望政府部門配合落實。



龔仁心表示，香港飽受疫情困擾，雖然染疫人數近日有所放緩，但各行各業深受衝擊，疫後發展仍需要關注及協助，而華懋慈善基金的宗旨是遵從龔如心做慈善的遺願，所以理事會召開緊急特別會議一致通過，建議撥款100億港元設立特別抗疫基金，用於支持特區政府、支援香港抗疫和紓困。

他解釋，100億元撥款用於三大範疇，第一是防疫投疫，包括採購快速測試劑、資助安老院和殘障人士機構、為全港小型食肆、處所購買基本防疫設備，合共涉及捐款45億元。第二是扶貧弘善，包括向受疫情影響的小企業僱員、受感染的醫護、清潔及護理等行業員工，以至因義務工作而受感染人士等，發放特別慰問金，合共涉及捐款45億元。第三是特別基金，用於特首會同行政會議需要的任何特殊應急抗疫措施，合共涉及捐款10億元。

不過，龔仁心無奈表示，雖然華懋慈善基金坐擁3,000億元資產，但由於有官司在身，需等候官司完結才可作出安排。他坦言：「如果華懋集團願意捐100億抗疫，完全唔關華懋慈善基金事，我都冇問題，只要幫到香港就得。」他承認，動用100億元並非小數目，但相信華懋集團有能力出資濟災，亦深信符合龔如心的心願，希望政府及華懋集團配合基金建議。

龔仁心雖然提出倡議，但他及華懋慈善基金，現時仍無權力動用龔如心的遺產。終審法院早於2015年裁定，華懋慈善基金只是遺產受託人，而非受益人，基金理事會多年來亦仍未就基金的管理框架，與律政司及遺產管理人達成共識，故華懋慈善基金仍未能動用龔如心的遺產。高等法院於2012年，批准羅兵咸永道會計師事務三名合夥人取代德勤，成為龔如心的遺產管理人代表，故該筆遺產現時由羅兵咸永道管理。