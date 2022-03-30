歌手傅珮嘉餐廳遇竊失2萬元　慨嘆疫下雪上加霜

台式餐廳「尚青商號」位於荃灣兆和街的分店，今日（30日）早上店員上班開舖時，發現店內收銀機及夾萬被賊人撬開，失竊約2萬元現金。身兼餐廳老闆的歌手傅珮嘉（Maggie），其後在網上發文指對事件感到無奈，又慨嘆在第五波疫情下各行業皆生意慘淡，「有些人可能覺得兩萬元不算多，但卻是大家在逆境中付出努力賺取的金錢」。她又估計竊賊或因經濟拮据犯案，希望對方不要再以身試法。



「尚青商號」由傅珮嘉及其台籍丈夫開設，兩間分店位於灣仔及荃灣。（傅珮嘉Instagram圖片）

「尚青商號」由傅珮嘉及其台籍丈夫開設，兩間分店位於灣仔及荃灣。傅珮嘉今午於社交平台專頁發帖回應荃灣遇竊事件，她指分店於去年環境不好時開業，營業額能應付開支已感到相當幸運，至第五波疫情爆發，餐廳亦須忍痛調配人手削減開支，未料遇上爆竊案，對此亦感到無奈，「有些人可能覺得兩萬元不算多，但卻是大家在逆境中付出努力賺取的金錢」。

傅又指從閉路電視所見，賊人為一名年約40至50歲的中年男子，估計追溯到的機會不大，但認為賊人可能亦是遇上經濟拮据才迫不得已犯案，「如果這兩萬元可以幫到他，倒是轉念期望能夠暫時解決他的問題，但千萬不要再以身試法了」；亦盼疫情早日結束，「這種雪上加霜的事不要再發生了」。

受事件影響，傅指荃灣店須暫停營業兩天，不少網民留言，亦對事件表示同情及支持，「感謝你在逆境下仍然心存善良的心」、「辛苦Maggie 同伙伴們努力維持，加油」。

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事發於今早10時許，餐廳職員開門時，發現店內有搜掠痕跡，夾萬及收銀機被人撬開，於是報警，經點算後初步損失約2萬元現金。警方調查後相信賊人較早前先從餐廳後巷位置爬過一道鐵閘，再打破餐廳後門玻璃，經罅縫開鎖後，闖進餐廳偷竊，之後再從正門離開。