六旬漢墮電騙案　「冒警」上門助轉走43萬　警拘18歲男檢假委任證

再有市民誤墮假冒官員電騙案，一名六旬漢早前接獲自稱內地執法人員來電，聲稱事主在內地涉嫌干犯刑事罪行，其後更由「演員」假冒香港警察上門，協助過數43萬元協助調查。事主其後報警，警方調查後拘捕一名18歲涉嫌冒警及詐騙的男子，並檢獲一張偽造委任證。



警方拘捕一名18歲男子，檢獲一張假委任證。（警方提供圖片）

警方周三（30日）接獲一名64歲本地男子報案，指早前接獲一名自稱為內地執法人員的疑人來電，指他在內地涉嫌干犯刑事罪行，並要求事主向指定銀行戶口轉帳以協助調查。由於報案人並不熟悉網上銀行事務，該名疑人遂稱可安排在港人員到報案人的住所並提供協助。同日一名自稱為香港警察的18歲男子，到達事主位於將軍澳的住所，展示一張偽造的香港警察委任證，事主其後在該男子的協助下轉帳約43萬元至其他本地銀行戶口，其後懷疑受騙並報案。

觀塘警區刑事調查隊第四隊人員經深入調查後，昨日（31日）上午在將軍澳區拘捕一名18歲姓羅男子，涉嫌以欺騙手段取得財產及冒充警務人員，現正被扣留調查。警員行動中檢獲一張懷疑偽造警員證件、兩部手提電話及約700元現金。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。