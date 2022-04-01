元朗地盤盜竊案頻生　警拘3越南漢涉偷130萬財物　起回兩失車

近月，元朗區內發生多宗地盤盜竊案，經深入調查及情報分析，警方成功鎖定一個活躍於新界北的地盤盜竊集團。警方前日（30日）晚上，於元朗區內拘捕3名越南籍男子涉嫌「盜竊」，他們被懷疑涉及至少13宗、財物總值超過130萬港元的地盤盜竊案件。另外，行動亦起回疑犯偷走的一輛客貨車及一輛吊臂車。



元朗警區刑事部及元朗分區特遣隊人員於前日（30日）晚上，在元朗一個停車場展開行動，拘捕3名越南籍男子，年齡為介乎36至40歲，經警方深入調查，當中有2人持有香港身分證，其餘一人則持俗稱「行街紙」的臨時身份證明書，他們懷疑涉及今年1月至3月於新界北區內發生的至少13宗地盤盜竊案件，涉及財物總值超過港幣130萬元。

同時，警方亦於現場起回一輛套上假牌的客貨車，價值約2.5萬元。經查核後，證實該客貨車較早前於葵涌區報失。警方相信賊人利用這輛客貨車進行地盤爆竊活動，用作運載盜竊得來的贓物。其後，人員亦在元朗區內一個貨倉，起回另一輛於本周日（27日）被盜的吊臂車，價值約60萬元。

警方相信，是次行動已瓦解一個活躍於新界北區的地盤盜竊集團。該盜竊集團分工細緻，會先安排賊人偷車並進行踩線。在鎖定目標地盤後，賊人就利用盜竊所得的車輛於深夜至凌晨時間進行犯案。被捕男子仍被扣留調查。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

警方重申，盜竊罪是嚴重罪行，一經法庭定罪最高可被判監10年。警方呼籲，地盤或建築公司，必須加強保安措施，並考慮安裝防盜系統，例如一些高質素閉路電視。存放於地盤的物品要小心鎖好，以免讓賊人有機可乘。