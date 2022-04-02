屯門鐵皮屋變網上百家樂賭檔　警拘7男兼發限聚令告票

警方指發現近日有不法分子看準因應疫情而實施的處所停業令，利用一些比較偏遠而隱蔽的處所經營非法賭場，又以附近大樹作為天然屏障，令警方觀察及搜查增添不少障礙。屯門警區特別職務隊根據線報及經分析調查，鎖定楊小坑一間鐵皮屋，昨日（1日）下午約5時半聯同屯門警區刑事部及青山分區軍裝人員突擊搜查，並搗破一個懷疑非法網上百家樂賭檔。警方指鐵皮屋面積只有約500呎，環境擠迫及衞生情況惡劣，增加新冠肺炎病毒傳播的風險。



行動中一名21歲姓徐男子涉嫌管理賭博場所被捕；另外5名年齡介乎45至64歲男子涉嫌在賭博場所內賭博被捕；一名67歲姓梁男子則同時涉嫌兩罪被捕。人員共檢獲一張百家樂賭枱、一部電腦、3部電視屏幕、約9萬元籌碼及4千元賭款。所有被捕男子現正被扣留調查，他們亦同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），獲發出定額罰款通知書。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法，警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。根據《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博亦屬違法，一經定罪，可被判處罰款5萬元及監禁9個月。警方又指為免疫情繼續在社區擴散，大家切勿鬆懈，應繼續遵守預防及控制疾病的相關規例。警方會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。