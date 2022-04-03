疫情｜沙田尖沙咀25外傭犯聚遭票控　10男女沒口罩　位位罰五千

警方聯同相關政府部門在多區提醒市民嚴格遵從防疫規例，沙田警區人員一連兩日（4月2日及3日）在區內高調巡邏，其間票控13名違反限聚令的外籍家庭傭工，以及6名違反口罩令的市民。另外，尖沙咀分區警員亦一連兩個周日（3月27日及4月3日）執法，共票控12名聚集的外傭及4名沒戴口罩的人士。



沙田警區人員在一連兩日行動中，於沙田大會堂外及大圍積泰里花園內，發現共有13名外傭（介乎34至55歲）聚集，她們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員向她們發出定額罰款通知書。

人員亦在沙田大會堂外、沙角邨魚鷹樓外、村南道近大圍港鐵站A出口外、馬鞍山鞍祿街公園及烏溪沙沙灘附近，發現共4名本地男子（37至70歲）及2名本地女子（分別37及38歲）未有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員於是向他們發出定額罰款通知書。

另外，尖沙咀分區警務人員於上周日及今日一連兩個周日採取行動，人員在九龍公園、梳士巴利道及尖沙咀海旁一帶發現三組共12名外傭（介乎26至48歲）聚集，她們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向她們發出定額罰款通知書。

人員巡邏期間，在香港文化中心近海旁一帶發現一名本地男子、一名本地女子、一名非華裔男子及一名外籍男子（介乎42至49歲）未有佩戴口罩，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），被發定額罰款通知書。

政府早前宣布，根據經修訂的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），公眾地方羣組聚集的人數限制由4人減至2人，同時禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集，宗教活動亦不再獲得豁免。此外，《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下於公眾地方強制佩戴口罩的要求亦已延續。任何違反上述有關規例的人士可被定額罰款5,000元。