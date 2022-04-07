「旁聽師」滋擾法庭案　國安處暫控兩男女　包括牧師、主婦

警方國安處昨日（6日）以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪名拘捕6人，包括已解散的職工盟前副主席鄧建華等人，疑有人在不同法院旁聽聆訊時滋擾法院運作。國安處今日（7日）暫控一名59歲男子一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪及一項「發表煽動文字」罪。另一名67歲女子則被暫控一項「發表煽動文字」罪。據悉兩人分別是彭滿圓和趙美英；彭是教會牧師，趙為家庭主婦，案件將於明日（8日）上午在西九龍裁判法院提堂。至於其餘被捕人已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。



昨日被捕的涉案人士分別是4男2女（介乎32至67歲），包括鄧建華、蘇逸佳、彭滿圓、蕭雲龍、趙美英和李詠琴。據了解，涉案6人為「旁聽師」，他們被指涉嫌於去年12月至今年1月期間，在不同法院包括高等法院、西九龍裁判法院及東區裁判法院，旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，嚴重影響司法莊嚴和法庭運作，違反香港法例第二百章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪。

去年10月解散的職工盟，早前因為未有應警方國安處要求，提交組織運作、過往活動、收入來源及開支等資料，遭國安處申請手令搜查10處地點，並帶走前主席黃逎元、前副主席鄧建華及前司庫鍾松輝等調查。