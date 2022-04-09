「寵物公園」放兔險喪犬口　女主人手快救回一命

魔術師兼網絡紅人何穎璇（Miss Hunny）昨（8日）在Facebook轉載了一條近一分鐘的影片，地點為一個「寵物公園」，影片中，一名女子與兩名女童在草地上放兔，引來數隻犬隻追逐，險成狗狗獵物，幸千鈞一髮之際，女主人及時收回兔子，最終有驚無險。



當時「寵物公園」內約4隻大型犬及1隻小型犬，兔子在草地上奔跑期間疑吸引多頭犬隻注意，兩隻中型犬隻奔向兔子身後，企圖將牠咬噬。女童曾張開雙臂「大字型」阻擋犬隻追趕兔子但無果。

在影片中，女主人及2名女童拿著裝兔子的袋在牠背後跟著跑，欲捉回兔子回寵物袋，同場其他寵物主人亦協助捉回兔子。兔子疑因為奔跑氣促，狀甚驚慌發出聲音，幸狗隻快將擒獲之際，女主人順利把兔子捉回寵物袋裏。

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Miss Hunny轉載時提醒，放兔時要為兔子上「兔仔繩」，以及要確保放兔地方沒有犬隻。她提到，兔子在大自然世界中為被捕獵的動物，犬隻為肉食性動物，有些犬隻零食甚至含有兔肉，當犬隻嗅到兔肉味，其獵食本能就會發揮，故發生今次事件。Miss Hunny指自己有同時飼養兔子及犬隻，與牠們相處亦分別10年及7年。她指犬隻同兔子是可以和平相處，但前提「絕對唔係人哋隻狗同自己隻兔」，因為永遠不知道別人的犬隻是否每日以兔肉為主食。

她表示轉載影片並非想公審兔子主人，希望藉著影片能提醒各寵物主人在放寵物時要注意安全，保持警惕，以避免不幸事件發生。

帖文被分享過1000次，留言亦超過900條，有網民表示「兔仔好易會嚇死，見過兩次」；亦有網民提醒，「其實公園好多草噴咗滅蟲，唔合適兔仔去。如果係野餐草地，都建議兔仔放風帶一個圍欄或摺疊波波池，見到有其他動物就可以收埋走人，始於控制唔到其他動物，起碼保護自己隻動物先。隻兔咁跑法⋯⋯加上嚇都嚇死」。