下城門水塘意外｜遊人拉繩攀30米斜坡打卡　專家：有繩不等於安全

荃灣下城門水塘發生行山客墮坡喪命意外，水塘近日因乾涸表面龜裂，吸引不少市民爬下水塘打卡。《香港01》現場所見斜坡高度近30米，不少遊人僅拉住一條繩索便攀爬下坡，有行山人士直言沿路陡峭滿佈碎石，十分跣腳。

有專家表示不要以為有繩索就等於安全，因無法確定繩索是否正確綁緊及穩固，行山人士應衡量自己能力及有關路線是否適合。



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《香港01》記者今午於事發現場所見，上址一幅斜坡高度近20至30米，綁有一條繩索，旁邊留有血跡及染血紙巾。意外後，仍有不少遊人拉住繩索上落，不時亦要手腳並用攀爬下坡，狀甚吃力。其中一名拉住繩索步下斜坡的行山人士葉小姐表示，感覺沿路的石頭很碎及鬆散，部分位置亦十分陡峭，「真係好跣」。她又稱自己與友人今日並無特別計劃路線，當知悉今日發生意外後感到驚訝，又表示日後行山前會多看地圖。

另一名行山人士梁小姐直言對此感到危險，平時行山亦不會選擇太斜的路線，而會經「暗斜」的路慢慢步行。她又認為行山不時會有危險情況，例如天雨或路面跣腳等，因此需要十分小心。

行山人士梁小姐直言對此感到危險，平時行山亦不會選擇太斜的路線。（陳傲淇攝）

攀山教練：不要以為有繩索就等於安全

資深攀山教練鍾建民表示，水塘本身並非供行山人士上落的地方，而近期因水塘乾塘，不少人或因於網上見到「月球岩」而被吸引爬落水塘拍照。鍾建民認為，行山人士需要衡量自己的能力以及有關路線是否適合行山。

鍾建民又指除了水塘，不少郊遊地點例如蚺蛇尖、吊手岩，均會有人於斜坡位置綁上繩索，他呼籲行山客不要以為有繩索就等於安全，因為無人會檢查繩索是否正確綁緊、有否風化，另外如拉住繩索時亦有機會因磨擦而「燒手」，一放手隨時釀成危險。

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事發今早11時許，一名54歲姓關男子偕友到荃灣下城門水塘行山，其間意外失足墮下30米深山坡，他重創昏迷，同行大驚報警，救護員尋獲他位置，最終由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救，惟終告不治。一名目擊意外後情況的林先生向《香港01》透露，事發時曾聽到一聲慘叫，未幾便發現事主倒在斜崖旁，他亦於網上發文呼籲行山人士小心﹕「post（發文）出嚟原意係希望各人注意人身安全，唔希望冒冇必要嘅危險，同有傷亡發生。」又指﹕「就係有繩才危險，若冇繩嘅，啲冇足夠落坡能力嘅人自然冇得嗰度落」。