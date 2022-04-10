海關破700公斤冰毒案屬歷年最大宗　揭跨國集團利用中港物流販運

海關破獲歷來最大宗冰毒案件，在兩批均來自墨西哥的空運變壓器及船運避震膠中，檢獲共約700公斤懷疑冰毒，估計市值約4億元。海關指，跨境販毒集團利用社交平台一些通訊軟件，遙距內地及香港物流運輸，當貨品到達香港後，毒販指示內地物流公司貨品在香港先存倉後處理，以等待買家，形容做法相當狡猾。



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香港海關與國家海關總署緝私局、國家海關總署廣東分署緝私局，以及深圳海關緝私局於三月開展一項代號為「雲戰──斷流」的聯合緝毒行動，行動中香港海關在香港國際機場及一個物流倉庫檢獲約700公斤懷疑冰毒，估計市值約4億元，是海關歷來破獲的最大宗冰毒案件。案中兩名分別43及44歲本地男子被捕，經調查後已經獲釋。

海關毒品調查科機場調查課監督李文講述案情，指人員在進行例行貨物揀選過程中，透過風險評估及分析空運貨物數據，發現一批由墨西哥寄出的3月15日到達香港，報稱3個共重1.5噸的變壓器有可疑。由於墨西哥是其中一個毒品來源地，墨西哥轉載大型機器到香港並不常見；加上付貨人以個人名義透過一間空運物流公司運貨到港，亦是首次付託到香港；而且過去半年海關曾經緝獲透過變壓器走私毒品的案件，透過以上三個風險指標海關人員透過空運貨物清關系統，揀選此批貨物進一步檢查。

海關在3月18日經過X光檢查該批變壓品發現有異，但由於變壓器金屬外殼密封，人員於是使用工具拆開變壓器其中一個組件，發現3個變型器滿載疑似機油的物體。人員抽取液體測試，其中一個樣本較深色，其餘兩個較透明，經過毒品測試劑及負離子分析儀的測試，發現三個樣本都對冰毒產生陽性反應，於是轉交毒品調查科作進一步調查。機場調查課人員在機場貨運站拘捕一名前來收貨的44歲本地男子，他是運輸公司東主，收到內地物流公司委託去到機場收取貨物，再運輸到粉嶺一個倉庫。

海關毒品調查科高級監督李錦榮解釋，販毒集團首先利用內地物流公司，將一批懷疑藏有冰毒的變壓器由墨西哥空運到香港，到港後使用本地物流鏈，將貨物存放在粉嶺貨倉內。香港海關發現後立即與國家海關總署緝私局啟動「雲戰──斷流」專項緝毒行動，經過情報交流，3月24日海關人員再鎖定一個上水貨倉已經有貨品存倉，報稱是工業用避震膠，經船運從墨西哥到港。經X光檢查後發現避震膠內有異物，在消防處協助下將10個避震膠鋸開，檢獲約253公斤懷疑冰毒，市值1.5億元，並拘捕一名43歲倉庫負責人。

李表示，販毒集團利用社交平台一些通訊軟件，遙距聯絡內地物流公司，要求處理一些跨國到香港的貨品，當貨品到達香港後，毒販指示內地物流公司將貨品在香港先存倉後處理。內地物流公司就會要求香港物流公司配合。毒販不用現身，操控運輸鏈。

李錦榮指出，此批毒品無流出市面，暫不涉及本地販毒集團，估計海外販毒集團暫時將此批毒品存倉在香港，等候潛在買家，不排除毒品會轉至鄰近地區。至於幕後主腦，香港海關會聯同內地執法機構繼續追捕，不排除更多人被捕。

海關緝獲冰毒較去年同期增十倍

他表示，今年海關檢獲各類型毒品共約1.5噸，與去年同期115公斤相比已升1.3倍。檢獲最多的是冰毒，共814公斤，比去年71公斤上升逾10倍。其次是可卡因274公斤，比去年同期177公斤上升53%。疫情期間販毒集團利用用重型工業用機器，販毒大量毒品，因為結構比較堅固，而且重量超負，「基本上抬唔郁佢」以逃避偵查。但他強調香港海關配備不同類型高科技調查儀器，不法份子利用重型工業機械藏毒都難逃法眼。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。