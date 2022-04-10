男子拖兔仔衫妹妹棄養垂耳兔　疑餵飼出錯致門牙極長兼痾「泥尿」

狠心男子拖着身穿兔仔衫的小妹妹，將一隻健康j出現問題的垂耳兔Goofy棄置在香港兔友協會（兔協）大門外，引來網民炮轟。兔協昨日在facebook發文交代事件，並替Goofy發聲﹕「為什麼要遺棄我？」幹事Yvonne指替Goofy初步檢查後，發現牠有牙齒問題、內臟異常並且有泥尿情況，會盡快安排獸醫作詳細檢查，日後的治療恐怕會很漫長，手術費亦動輒萬元。她呼籲市民飼養兔仔前，必須考慮清楚。



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Yvonne今日（10日）表示，昨日（9日）下午2時許，協會職員發現協會門外放有兩個袋子，分別是一袋兔糧及一個紅色環保袋，環保袋內另有一個寵物袋，內有一隻垂耳兔，但未見留下任何字條。翻查閉路電視片段後，發現一名男子帶同一名小女孩在大門徘徊數分鐘，又曾走到後門，最終將兩個袋棄於門口便離開。

職員替該隻雄性垂耳兔改名為Goofy，替其觸診後發現身體問題多多。Goofy外觀雖然無異樣，惟4隻門牙過長、內臟異常，小便亦有沉積物（即「泥尿」），懷疑是主人的餵飼方法不正確所致。所幸Goofy能夠進食，精神狀況亦良好，稍後職員會安排獸醫作詳細檢查及絕育。

垂耳兔Goofy樣子可愛。（轉自香港兔友協會fb）

Yvonne指Goofy日後的治療可能很漫長，過長的牙齒有需要磨牙、剝牙，若牙根歪斜可能會出現牙瘡，「手尾可能好長，向整個生命入面要不斷治療」；而內臟異常及泥尿估計需要上萬元的手術費。待Goofy身體復原後，協會會安排領養。

棄養兔仔的情況時有發生，Yvonne指曾有學生養兔一周後發現兔仔有病，經濟能力不足無法醫治而棄養；亦有人因移民而將兔仔遺棄。她呼籲市民在飼養前應考慮清楚。兔仔的壽命短則8年，最長可以10多年，因此飼養前要考慮家庭環境、家庭成員及家庭計劃是否能接納兔仔成為家庭的一員，亦應該學習飼養兔仔的方法，避免因知識不足而令兔仔健康出現問題。

網民對事件紛紛表示痛心及憤怒，「每次見睇呢啲事情都好心痛！唔愛錫佢地就唔好帶返屋企！」並祝福Goofy早日覓得幸福家庭，「祝福Goofy 找到懂得珍惜佢嘅家人。」