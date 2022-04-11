資深傳媒人區家麟　涉嫌串謀發布煽動刊物被捕　與立場新聞案有關

資深傳媒人、中大新聞及傳播學院專業顧問區家麟今日（11日）清晨6時被警方國安處上門搜屋，並帶返葵涌警署。據了解他涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」被捕，相信與數篇在《立場新聞》發表的評論有關。



警方國安處去年12月29日就「串謀發布煽動刊物罪」罪，拘捕《立場新聞》曾任高層的3男3女，包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。

區家麟為資深傳媒人，不時發表評論文章。區家麟主持香港電台節目《自由風自由Phone》長達11年，去年6月28日在節目尾聲表示收到港台通知，是「最後一晚」主持《自由風自由Phone》。

《立場新聞》前採訪副主任、香港記者協會主席陳朗昇早上接受商台訪問時稱，區家麟今早有從個別渠道發信息告知他人今早警方上門，但沒透露更多詳情，亦無要求代為轉發其被捕消息，只是讓大家「得個知字」。陳朗昇指，自《立場新聞》「出事」，多名前任高層被捕及上庭，區家麟亦有到法院旁聽，因此相信區不會沒預料過其某些文章可能涉事，但陳表示，《立場新聞》案未完結，在已有案件未處理、未確立是否有文章涉煽動前，沒想過警方「咁快再出手」。

↓↓↓去年搜《立場》情況↓↓↓



根據《刑事罪行條例》第9及10條，列明任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為，或發表煽動文字、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或輸入煽動刊物(其本人無理由相信該刊物屬煽動刊物則除外)，即屬犯罪，第一次定罪可處第2級罰款及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而煽動刊物則予以沒收並歸予官方。