海關首次緝獲走私新冠口服藥　共4.7萬粒約值50萬

海關首次檢獲走私新冠抗病毒口服藥物。過去一個月，海關兩度在機場檢獲由印度運往本港的美國默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）等受管制藥物，並搗破位於上水商廈的相關倉庫，共檢獲約值50萬元、約4.7萬粒莫納皮拉韋，以及7萬粒抗癌及治療心血管疾病等藥物，總值共300萬元，並拘捕一名男子。海關指該批新冠藥物由正廠授權副廠於印度製造及使用，在本港無註冊，不能入口本港並於本港使用。初步調查相信藥品供應鄰近地區，並未流入本港市場。



海關檢獲一批走私新冠口服藥物莫那比拉韋（Molnupiravir），及其他受管制藥物，並拘捕一名涉案男子。（翁鈺輝攝）

+ 3

上月21日海關透過風險評估，在機場揀選檢查一批由印度運入本港、報稱為禮物的空運郵包，發現內藏約1萬粒非法入口新冠抗病毒口服藥物。海關調查發現該批藥物運往上水一個商廈地址，兩日後展開行動，檢獲另一批相同藥物及大批受管制藥物，例如抗癌及治療心血管疾病藥物，並拘捕一名55歲本地男子，初步相信他負責管理倉庫、分拆及重新包裝藥物，並安排寄送，他涉嫌沒有有效進口許可證下進口藥劑產品及管有第一部毒藥。被捕人士正保釋候查。及至本月1日，海關再於機場截獲一批寄往同一地址的受管制藥物郵包，內有900支治療癌症的受管制注射劑。

今次是海關首次緝獲走私新冠藥物，合共緝獲約4.7萬粒新冠藥物，約值50萬元，以及7萬粒/支各種類的受管制藥物，所有藥物市值約300萬元，將送往政府化驗所進行貨驗。由於涉案上水儲存倉庫只租用約3個月，海關相信運作的時間較短。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任王逸彥表示，現時在本港已註冊的兩款新冠藥物，默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）及輝瑞研發的帕克斯洛維德（Paxlovid），衞生署只限供應醫療機構及醫生提供予有需要市民使用，絕不會在零售市場出現。衞生署會聯同海關會加強出入口管制，以防有關產品流入香港市面，影響市民健康。

海關強烈呼籲市民，千萬不要購買來源及成份成疑的產品，其安全、效能及質素均未獲保證，所有在港已註冊的藥劑製品必須附有香港註冊編號，格式為「HK-」加5位數字。海關呼籲，如市民有相關資訊或有需要可以致電海關24小時舉報熱線25456182。