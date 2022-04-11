天水圍父子被斬傷　揭新義安和勝和6小時三度火拼廝殺

一名有屯門新義安背景的17歲少年，凌晨在天水圍遇襲後引發連串黑幫廝殺事件，6小時內，天瑞邨、元朗僑興路及天晴邨對開馬路，變成新義安及和勝和兇徒的「戰場」。其中受傷少年早上出院，由父親及友人陪同回家時，三輛載有刀手的私家車竟當街截停其乘坐的士，父子等3人被斬傷。警方對連串視法紀如無物的黑道廝殺高度重視，新界北總區重案組已展開調查，目前最少有一名男子被捕。



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消息稱，黑道連環火併，始於一名有新義安背景的邱姓17歲少年，洋名Daniel，他為屯門新義安頭目「跛手」門生。較早前他因錢債問題與元朗和勝和人馬結怨。

今日（11日）凌晨3時，天水圍天瑞邨商場1連鎖快餐店對開揭開首宗血案序幕。邱男與女友行經上址時，被5至6名疑有和勝和背景的大漢用木尺等武器圍毆。邱男一度逃脫及報警。豈料黑漢再在附近追上邱，將之痛毆在地。未幾警員到場拘捕一名涉打人案的姓黃男子，其餘兇徒四散。邱男手腳受傷被送往醫院治療。

有人不忿被毆，通知大佬「跛手」為其出頭。凌晨4時56分元朗僑興路街頭發生報仇血案。一名疑有元朗和勝和背景的古姓男子，被兩輛私家車截停，兩車上跳出多名持刀大漢，問古男「跟邊個?」古自稱「跟勝和傑佬」，豈料即被斬傷。眾刀手傷人後跳上私家車逃走。古男送院時清醒。他向到場調查警員稱，沒有與人結怨和欠債，他認得其中一名施襲的兇徒為屯門新義安「跛手」。警方相信這宗斬人案為兩小時前天瑞邨邱姓男子遇襲案的延續，即展開調查。惟黑幫行動仍未停止。

至早上9時許，在天瑞邨遇襲的邱男經治療後出院。他的女友、父親及一名男姓友人接他出院。4人乘的士離開時，疑被敵對黑幫人員暗中乘車跟蹤。當的士駛至天晴商場對開時，被三輛私家車截停，10多名刀手跳下車，斬傷的士上3名男子。的士司機亦被波及，報稱頸被毆傷。該輛新界的士車頭、車尾及右邊玻璃均被打至破裂，左側車門地上遺下血漬。

邱男手及耳朵中刀，其父及同行16歲友人手部受傷，3人全部清醒分別送往屯門醫院及博愛醫院治理。眾兇徒則乘車逃走。警方將案件列作「傷人」調查，鑑證科人員搜證到場搜證及通緝兇徒。