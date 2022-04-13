越南空運來港摩打藏值$960萬可卡因　海關拘2涉案男

香港海關從一批越南空運來港的摩打中，檢獲約11公斤懷疑可卡因，市值超過960萬元，同日拘捕兩名男子。其中一名20歲被捕男子，被落案起訴一項販運危險藥物罪，將於明日（14日）在西九龍裁判法院提堂。



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香港海關毒品調查科機場調查課高級調查主任曾宥銓表示，機場調查課人員4月9日在香港國際機場空運貨站，截查一批由越南經空運來港，報稱載有俗稱「摩打」的電子發動機。由於越南輸港摩打較為罕見，而且翻查紀錄，近年此入口商首次付運此類貨物，加上人員發覺摩打不是全新，於是引起懷疑。當人員打開兩個摩打的金屬外殼後，發現內部並無發動機組件，反而是兩個圓柱形金屬容器，內藏約11公斤懷疑可卡因，市值超過960萬元。

海關於昨日（4月12日）在葵涌拘捕兩名本地男子，分別20歲及50歲。該名20歲被捕男子，相信被招聘負責收取毒品，他被落案起訴一項販運危險藥物罪，將於明日（14日）在西九龍裁判法院提堂。至於另一名50歲男子調查後相信為電召貨車司機，暫時獲釋。

曾宥銓指販毒集團嘗試經由不同國家販毒入港，而且用不同手法包括用大型機器收藏毒品，或者如此案用小型機器放入金屬容器，企圖增加海關人員偵查難度。海關將繼續採取情報主導方式，與同不同國家交流情況，並加強分析及抽查貨物的效能，用高端儀器詳細檢查可疑毒品。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。