天文台無人機油麻地街頭墜毀起火　稱測試時失控　將暫停同類測試

油麻地發生無人機墜毀意外。今日（13日）下午2時許，一架無人機墜落登打士街2至8號寶亨大廈對開街頭，並起火焚燒。警員接報趕至，發現無人機火警已熄滅，惟未尋獲機主，一度翻查附近閉路電視片段展開追查。其後天文台聯絡警方，確認墜毀的無人機為該部門所有，事故原因有待調查。



現場所見，涉事無人機損毀嚴重，主機部分付之一炬，零件亦散落一地。幸事件中沒有途人或車輛被擊中，否則後果不堪設想。從現場其中一件無人機零件所見，無人機裝有名為「NUVIATECH Drones-G」的輻射檢測系統，網上資料顯示，儀器可以用作小範圍環境輻射測量，檢測潛在污染物及空氣採樣等功能。

天文台：測試期間失控 將與儀器商調查

天文台於晚上回覆《香港01》查詢表示，人員於今日下午在油麻地京士柏氣象站上空利用無人機進行儀器測試，無人機於起飛後不久懷疑因機件失靈，不受控制並失去蹤影。其後天文台聯絡警方，並在其協助下在油麻地登打士街附近尋回無人機。發言人表示，操作無人機的人員皆完成相關訓練及通過考核。無人機失靈的詳細原因有待與儀器商調查，在有調查結果前會暫停同類測試。