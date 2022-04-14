中年漢持槍劫油麻地建行掠逾萬元　警員荷槍實彈截巴士圍捕

油麻地發生銀行劫案。今日（14日）下午3時40分，警方接獲一名中年男子闖入彌敦道556號建設銀行內，聲稱打劫。現場消息稱，劫匪亮出一把疑似黑色手槍物體，女職員見狀報案，賊人劫走現金約14,000元後逃離現場，沿彌敦道往尖沙咀方向逃去，途中有市民目擊賊人登上一輛87D路線巴士。



大批身穿避彈衣的警員，荷槍實彈趕至現場，並在亞皆老街交界一帶，截停附近馬路上的87D路線巴士圍捕匪徒， 西九龍總區刑事部 (行動) 警司鍾雅倫亦在現場指揮。 另外，警員在窩打老道、沙田獅子山隧道口設路障，以及部分巴士站搜捕劫匪。



警方現正追緝一名中國藉男子，疑人身高1.75米，壯身材，身穿藍黑色風褸、黑色長褲、深色運動鞋、黑色口罩、黑色太陽眼鏡及黑色帽子，手持一個深色手抽袋。案件由西九龍重案組接手調查。



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西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫交代案情指，今日（14日）下午3時38分，一名本地中國籍男子進入彌敦道556號建設銀行，將字條遞向職員，聲稱打劫，並亮出一把曲尺手槍指嚇職員。銀行職員乖乖就範，將1萬4千元現金交予賊人。賊人得手後隨即逃去，職員嘗試從後追捕匪賊，惟不成功，目擊賊人橫過馬路，上了一輛巴士，往深水埗方向逃去。

西九龍重案組正積極調查案件，現時無法判斷行劫槍械的真偽，並會循賊人有否事先到銀行「踩線」部署行劫，作調查方向，警方亦會聯絡巴士公司，檢視閉路電視片段，追緝賊人。