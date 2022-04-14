騙徒用真鈔冚紙張交易泰達幣　呃走觀塘商人近400萬港元

觀塘揭發另類虛擬貨幣騙案，騙徒把一個紙箱內分成上下兩層，上層裝有8萬多港元的現金，下層全是紙張，然後向一名商人訛稱該紙箱內有391萬餘港元的現金，向商人購買等值美元的虛擬貨幣「泰達幣」。商人的姊姊與騙徒交收紙箱時，沒有檢查，便以為紙箱內裏全是港元，着商人將等值美元虛擬貨幣轉帳給騙徒。騙徒得手後去如黃鶴。



男事主姓鄭（32歲）於觀塘區從事電訊公司生意, 一個月前, 經朋友介紹下認識一名姓陳的男子。其後二人開始有生意來往。鄭男生意交易是以美金作結算，因此陳男向鄭男建議幫忙將其美金兌換成港幣， 鄭男同意。

今日（14日）上午9時，陳男著鄭男將總值508,259美金，透過網上平台，以購買虛擬貨幣「泰達幣」，再轉帳到陳的賬戶內。陳男聲稱將約值3,911,000港元的現金放在紙箱內，交到鄭的公司作為支付虛擬貨幣的費用。

直至今午3時31分，陳男帶著紙箱來到鄭的公司大堂。鄭的姐姐（36歲）負責與陳男交收。陳男聲稱紙箱內全部為港元現鈔。鄭的姐姐信以為真，竟沒有打開查看便讓陳男離開。



此時，鄭男已將價值508,259美金的虛擬貨幣，轉到陳的戶口內。後來鄭打開其姊帶回的紙箱，才發現紙箱上層裝著89,000港元的現金，下層全是紙張。陳男亦失去了聯繫。鄭至此才知中計，於是報案。據了解，警方正通緝該名身高1.7米、事發時穿黑色衫的陳姓男子歸案。

警方表示，於14日下午3時51分，接獲一名33歲姓鄭男子於觀塘創業街36號報案，指有一名年約20至30歲男子，聲稱欲將港幣兌換成虛擬貨幣，鄭遂按指示將價值約400萬元的虛擬貨幣，存入至該名男子指定的網上帳戶，惟鄭其後發現並沒有收到有關港幣，懷疑受騙。人員接報到場，經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由觀塘警區重案組跟進，暫未有人被捕。

