長沙灣瘋駕七人車大追捕　撞毀警車等最少7車　終於秀茂坪被截獲

長沙灣今日（15日）發生瘋狂駕駛大追捕事件，一輛七人車於長沙灣道被警車追捕，途經長沙灣、黃大仙等多條主要道路，估計距離達16公里，期間撞毀最少7車輛包括警車，最終於秀茂坪被截獲，30歲私家車男司機初步涉及無牌駕駛、瘋狂駕駛等罪名當場被捕。

消息指，警方隱形戰車於長沙灣涉事七人車懷疑套假牌，於是展開追截，至協和街及曉光街交界被截獲，男司機欲逃離車輛被趕至警員截停，初步於車內搜到毒品及數把牛肉刀。



涉事七人車於秀茂坪協和街及曉光街交界被截獲，車頭嚴重損毀。（陳浩然攝）

涉事男司機當場被捕。（陳浩然攝）

多段網上片段拍得涉事瘋駕七人車被警車追捕過程，有車Cam片段顯示早於下午4時55分，涉事七人車先於呈翔道往荃灣方向近荔枝角收押所，擦過一輛車後切單白線駛過；其後七人車疑駛落荔枝角，於長沙灣廣場對開一段長沙灣道往旺角方向，「攝車罅」撞向最少3部停燈等候的車輛。

↓車Cam直擊警車追捕瘋駕七人車過程↓



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至下午5時許，七人車再駛上呈祥道往黃大仙方向，一輛亮起閃燈及警號的警車車尾泵把甩脫，緊隨七人車快速行駛。兩車追逐至黃大仙近天馬苑對開，七人車左轉入馬仔坑道，警車亦緊隨其後。最終七人車於秀茂坪協和街及曉光街交界被截獲，過程中亦撞毀警車及一輛的士。現場消息指警方初步調查涉事七人車最少撞毀7車，另外於車上發現少量毒品，被捕司機及的士司機受輕傷。

↓一圖睇清逃走路線↓



30歲男司機初步涉嫌瘋狂駕駛、危險駕駛、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險等罪名被捕。涉事七人車逆線停於協和街左轉入曉光街路口，右車尾撞向的士，大批警員正於現場調查。其中一名於順安道往順利邨道被撞及的私家車司機陸先生指，涉事七人車當時已被近7部警車追捕，其車尾被七人車擦過損毀，幸自己未有受傷。