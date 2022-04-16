九龍城泰式串燒店淋腐液案　賭檔拍檔為錢反目買兇　警拘兩黑漢

九龍城泰式串燒店前晚（14日）發生淋腐液傷人案，導致店員及顧客受傷，包括兩名小童。西九龍總區重案組人員接手偵查案件，成功鎖定犯案男子，昨午將他拘捕，其間有人承認收取1萬元酬勞作案。探員深入調查後，晚上亦拘捕買兇傷人的主謀。據了解，泰式串燒店東主疑私下經營非法賭檔，近年與有黑社會背景的拍檔有金錢糾紛，對方大為不滿，最終引發連串報復行為。有人早於去年3月已曾請人淋腐液，上月亦曾縱火燒店，今次再次買兇淋腐液，最終雙雙落網。



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事發於前晚9時許，一名男子踏單車途經上址食肆時，突持容器向店外淋潑腐液，當時有多名食客在外等候，其中5人被腐液濺中受傷，包括2名泰裔女職員及三母子（30歲、8歲及6歲）；事後疑犯往東頭邨方向逃去。據悉，其中一名女職員及8歲男童目前仍然留醫。

西九龍總區重案組展開深入調查後，昨午4時許，於黃大仙東頭邨拘捕犯案的姓李（34歲）男子，經查問後，有人承認收取1萬元酬勞犯案，當時他踩單車駛經店舖時淋潑腐液，然後騎車逃回東頭邨，並將用於盛載腐液的水壺棄於附近草叢，警方展開搜查並檢獲有關證物。警方其後鎖定買兇傷人的主腦身份，同日晚上9時許，在九龍城打鼓嶺道一唐樓拘捕姓劉（62歲）男子。據悉，被捕兩人均有黑社會「新義安」背景，他們涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑懷疑腐蝕性液體」被捕，現正被扣留調查。

據了解，該間泰式串燒店的泰裔男東主與劉男合作經營非法賭檔，該類賭檔在九龍城一帶頗為常見，惟兩人近年因金錢問題起爭執，談不合攏，劉男疑因此心生不忿。早於去年3月，有人已曾請人向店舖淋腐液，導致男東主身體多處受化學性燒傷。雙方關係未見緩和，上月該店亦曾遭人縱火，懷疑是同一人指示，直至前晚有人再買兇傷人，最終與打手雙雙被捕。

今日下午4時許，重案組探員押同被捕的34歲男子重回案發現場重組案情，被捕男子雙手鎖上手銬，黑布蒙頭，其間男子比畫手勢及做出淋潑的動作。

警方強調，意圖造成身體嚴重傷害而淋潑懷疑腐蝕性液體罪行是非常嚴重的暴力罪行。一經定罪，可以被判處終身監禁。