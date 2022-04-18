律敦治醫院八旬病翁膠袋笠頭亡　警方重案組介入調查

警方表示，於昨日（17日）中午12時39分接獲律敦治醫院職員報案，指於一名84歲姓何男病人，於該醫院一個房間內用膠袋笠頭。警員接報到場時，事主已於現場被證實死亡。警方表示，案件列「求警調查」，交由灣仔警區重案組跟進，死者死因有待驗屍後確定。



律敦治醫院發言人昨晚公布事件，指該名84歲男病人，4月9日因氣促及骨痛入住該院內科及老人科病房，經評估後初步診斷為轉移性癌症，醫護人員評估病人臨床情況及情緒均穩定。醫護人員於昨早約6時半巡查病房時，病人正在床上休息，並無異樣。至早上約7時，病人被發現頭上套有膠袋，醫護人員馬上為病人移除膠袋及進行急救，並通知家人有關情況，病人經搶救後於早上7時20分離世。院方已報警交由警方調查。

律敦治醫院發言人表示，對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供協助，並配合警方調查。院方非常關注有關個案，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查件事件經過。有關個案將交由死因裁判官跟進。

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