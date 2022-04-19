復活節長假欣澳107人違限聚口罩令遭票控　44架車食「牛肉乾」

大嶼山警區聯同警察機動部隊駐新界南總區大隊人員，一連四日（15日至18日）在區內多個地點巡邏，提醒市民在復活節長假期期間，要嚴格遵從防疫規例和交通規例。

行動中，警員在欣澳海濱長廊及港鐵欣澳站對出空地，發現36名年齡介乎18至62歲的男女涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），另外71名年齡介乎24歲至80歲的男女則涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。另外，警方在上述地點就違例停泊的車輛發出共44張定額罰款通知書。



警方表示，為應對當前嚴峻疫情，大嶼山警區會繼續派出軍裝及便裝人員進行相關行動，並會在不作出警告的情況下向違例人士發出定額罰款通知書。警方呼籲市民顧己及人，應繼續嚴格遵守相關規例及應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方，並應保持適當社交距離及正確佩戴口罩，以減低病毒傳播風險。

根據資料顯示，任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第三級罰款（10,000 元），或可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。



而任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）均屬犯罪，最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款解除因該罪行而須負的法律責任，罰款金額為5,000元。

上周五復活節長假期首日 欣澳路邊有人野餐

