政府快測系統接假陽呈報　警首次拘3男女　最多呃14日病假

警方首次發現有人利用政府推出的新冠肺炎快速抗原測試申報系統，呈交虛假陽性結果予衞生防護中心，以圖取得隔離令而騙取病假，並於今日（19日）拘捕3人。



被捕人士包括一男兩女（年齡介乎25歲至37歲），其中25歲本地男子報稱任職運輸工，他於上月12日透過有關申報系統上載資料，警方調查顯示他使用父親的身份證作呈報，而其呈報的陽性結果可在網上找到，並非其本人，惟他並未有領取病假，犯案動機仍待調查。

政府推出新冠肺炎快速抗原測試申報系統，市民呈報時須上傳身份證、快測陽性樣本相片、檢測結果呈陽性的日期。(資料圖片)

另一名被捕的37歲本地女子，報稱任職文員，她於上月14日作呈報，提交身份證相片及快速測試陽性結果相片，最終獲取一天病假，惟警方發現其陽性結果相片為新聞圖片。她呈報快速抗原測試陽性結果後，曾進行核酸測試，但結果為陰性；其後衞生防護中心要求她再做覆核時，她卻拒絕進行覆核。

至於最後一名被捕的25歲本地女子，亦報稱任職文員，她於上月28日呈報，同樣上載身份證相片及快速測試陽性結果相片，警方調查顯示該陽性結果屬於其家人，惟她藉此取得14天病假。

政府早前向市民派發快速抗原測試包↓

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網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信在記者會交代案件，指政府早前推出2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統，以供快速測試陽性結果的市民經系統進行登記，並須上載證明文件，才被視作為有效呈報個案，從而下載有關隔離令或檢疫令。衞生防護中心會以抽樣方式，要求經申報系統平台呈報陽性結果的市民，進行核酸覆檢測試，其間發現懷疑有人刻意提供虛假資料，至今共轉介3宗同類案件予警方，由網罪科統一跟進。

女文員呈報當日可能確診卻上載新聞圖片

警方經深入調查及情報分析後，於今日（19日）分別在天水圍、旺角及荔景拘捕1名本地男子及2名本地女子（年齡介乎25歲至37歲），他們涉嫌向衞生署職員提供虛假的2019冠狀毒病快速抗原測試陽性結果，違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）第3條，「明知而向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假或具誤導性的資料」。行動中，警方共檢取3部手提電話。

譚威信表示，資料顯示，被捕的25歲男子及37歲女子沒有確診記錄，而被捕的25歲女子則於上月14日呈報當日可能確診，但她卻上載新聞圖片。3名被捕人士於今日被捕後，接受警方安排進行快速抗原測試，結果都呈陰性。至於被捕人當中，有人使用家人的身份證或陽性結果，會否涉及串謀成份，譚指警方會調查跟進。

根據《規例》，任何人士向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。同時，被捕人士若利用虛假申報陽性結果而取得病假，亦可能干犯「欺詐罪」，一經定罪可處監禁14年。