華富邨華生樓天台爆水缸　驚現鹹水瀑布　居民﹕成幢樓啲人都驚

南區老牌公屋華富邨華生樓天台水缸故障，令石屎森林中驚現鹹水瀑布奇景。有網民今日（19日）於Facebook群組「南區之友」分享一段影片，片中於大廈天台有大量的水湧出，經中庭的大型天井灑落至地面，猶如瀑布。前南區區議員指該大廈的鹹水水缸故障，以致鹹水漏出，房屋署派員搶修約半小時後已停止漏水。他續指，華富邨落成逾50年，設施已老化，鹹水供應及水缸問題為近年邨內其中一個重大問題，幾乎每年都會有爆水缸問題。居民亦大嘆深受鹹水問題困擾，更擔心半夜天台爆水缸，「成幢樓啲人都驚㗎！」。



落成逾50年的華富邨，在即將展開搬遷重建的時代巨輪之際，邨內陳舊設施所造成的問題，繼續為居民帶來困擾。該段網上影片可見，華生樓天台一側湧出大量的水，經由大廈天井如瀑布一般從天而降，以致天井地下積滿水氹。

前南區區議員嚴駿豪於Facebook發文指，華生樓天台今午水缸故障，高座大量鹹水傾瀉而下。房署搶修大半小時後，已暫停湧下。供水未有問題。他又指，去年6月，華興樓因鹹水缸止水閥失靈，同樣出現爆水傾瀉的情況。

他接受《香港01》電話訪問時指出，由於華富邨已有逾50年歷史，水缸老化屬必然，鹹水系統亦早有問題，故近年幾乎每年便有一宗水缸故障的事件，成為邨內一大重要問題。由於華生樓、華興樓的水缸要供應兩座大廈，故水缸較大，水壓亦相對增大，一旦故障就會出現鹹水傾瀉而下的現象，他形容情況就似抽水馬桶，例如當止水閥失靈，馬桶水箱仍不斷抽水，最終便會滿瀉。

他續指，邨內鹹水供應時有問題，例如有部份樓層供水不足，需要加大功率或改道等，以改善問題，數年前更曾要暫停數日供水。區議會經常就此問題與房署作出討論，希望尋求解決方案，惟將邨內整套鹹水系統更換並不可行，房署亦坦言只能加緊巡邏，當發現有零件老化等情況時，盡早作出更換。

華生樓住戶郭太亦受大廈鹹水管老化問題困擾，她投訴垃圾房鹹水管亦不時漏水，即使維修後但又再漏水，之後再無人處理，有時隔數天漏一次，甚至會每日漏水，「漏到出晒嚟，好污糟㗎我哋呢度，啲鹹水漏到嚟呢度，積晒㗎」、「邊度漏就整邊度，頭痛醫頭、腳痛醫腳，成條（水管）都生鏽啦！」並指大廈每一、兩個月都會停鹹水，需要用清水沖廁。

住戶衛先生亦表示，華生樓經常有鹹水供水問題，去年便有兩次天台漏水，以致地下大堂一地鹹水，需要派員清理，直指「鹹水經常爆，一爆出嚟呯呯聲」，亦擔心半夜漏水，「成幢樓啲人都驚㗎，驚夜晚黑呀，半夜呀，（天台）呯一聲突然之間」，惟幸鹹水不曾入屋，但有一兩層的走廊被鹹水弄濕，「管理員又唔夠人，搵人都冇人㗎」。

《香港01》正就事件向房屋署查詢。