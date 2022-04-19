警復活節長假搜土瓜灣工廈　冚賭檔無牌吧拘176人　發177張告票

警方西九龍刑事總部聯同九龍城警區於復活節假期前後（14至19日）展開代號「犁庭掃穴」及「長天」的反罪惡行動，突擊搜查九龍城區多棟工業大廈，搗破5個非法賭檔、4間無牌酒吧及一個違規經營的派對房間，拘捕176人，年齡介乎14至69歲，並向違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）的人士，發出合共177張定額罰款通知書。



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今日（19日）凌晨約2時，西九龍刑事總部突擊搜查土瓜灣道94號一棟工廠大廈，搗破3間無牌酒吧和一個百家樂賭檔，又搗破位於土瓜灣道373號的一間無牌酒吧，共拘捕106人。其中，4間無牌酒吧內被捕的3男1女涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。場所內66男25女則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。

警方亦在土瓜灣94號的地下對開檢獲懷疑可卡因及搖頭丸，懷疑有人從工廈單位窗口拋出毒品。經調查後，其中一間無牌酒吧內的10男4女亦涉嫌「販運危險藥物」被捕。行動中檢獲的毒品總市值約為6.2萬元，人員另檢獲至少256罐啤酒、116支烈酒、16部電視機、28組音響及134個骰盅等，總值超過70萬元。

警方搗破百家樂賭檔時，拘捕2男1女涉嫌「管理賭博場所」或「協助管理賭博場所」；另外2男6女涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。人員在單位內檢獲3部電腦、3部電視機、一張賭枱、一張電動麻雀枱、9萬元籌碼及約3.1萬元現金等證物。

另一方面，西九龍刑事總部聯同與九龍城警區刑事部於復活節假期前後（14至19日）突擊搜查九龍城區內多棟工業大廈及唐樓，搗破4個非法釣魚機及百家樂賭博場所和一個派對房間，拘捕50男20女，涉嫌「管理賭博場所」、「協助管理賭博場所」、「非法集結」、「管有攻擊性武器」及「以三合會社團成員身份行事」。行動中，人員檢獲麻雀枱、啤牌、電視、籌碼等。