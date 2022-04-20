海關拘Youtuber「鬼王」　教溝女絕技作餌　設局逼學員付費10萬元

海關拘捕一名男網紅，涉嫌以誤導性遺漏及具威嚇性言語行為，銷售約會技巧訓練及諮詢服務，他涉引誘一名「學員」先付3萬元加入其面授課程，其後要脅將學員真面目及上面授課的片段放上網，成功威迫對方付10萬元購買「形象改造服務」。據了解，被捕男子為自稱「鬼王」的網絡紅人，於Youtube開設頻道自稱鑽研「觀女術」、「馭女術」，開班教授結識女性技巧。而受害人為一名學生。



海關今日拘捕該名32歲男子。（林朗天攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官楊郁文表示，海關接獲市民舉報指，一名男子於網上短片平台開設頻道，宣傳教授約會技巧，事主於付款3萬多元入會後，再被男子要求額外付10萬購買形象改造服務，否則會拒教有關技巧，又以威迫手段，包括網上發佈受害人樣貌的短片，迫使受害人購買其服務。海關經調查後，今日拘捕該名32歲男子，於其寓所搜一批作通訊手機及課程教授器材。

翻查網上資料，該名自稱為「鬼王」的男子，上月再開設新的Youtube頻道。

據了解，被捕男子經營有關服務數年，而其免費短片頻道今年初重開，另外亦有經營付費頻道，事件中受害人為一名20多歲男學生，另外亦有其他「徒弟」不時跟隨被捕男出外「實戰」。楊郁文指海關首次偵破有人以不良營商手法銷售交友訓練及諮詢服務，涉案男子以網紅身分作招徠，聲稱有獨門心法及技巧以銷售有關服務，而男子銷售手法卑劣，利用事主心急交友的心態，於收取入會費後再要求受害人購買額外服務，又於網上發放受害人上課的短片，由於受害人害怕樣貌被曝光，於是花費巨額購買有關服務，換取可以繼續上課及將片段下架。

海關對有關行為絕不姑息，提醒年青人不要因為急於交友，購買所謂約會技巧訓練服務，免招損失。根據《商品說明條例》，任何商戶於交易過程中如遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時方式提供重要資料，或無透露商業用意，導致或相當可能導致消費者作出交易決定，即觸犯誤導性遺漏罪行。另外如商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，限制或損害消費者在選擇行為上自由，致消費者作出交易決定，即觸犯具威嚇性言語行為，各罪行一經定罪最高可判罰款50萬及監禁5年。