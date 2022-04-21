西灣河私家車失控剷上行人路一死一傷　男司機涉危駕被捕

西灣河今午 （21日）4時許發生交通意外，一輛白色私家車在西灣河街141號失控剷上行人路，兩名途人走避不及被撞倒。其中67歲姓徐男子傷勢嚴重，被送往東區醫院搶救，惜送院後證實不治；另一名51歲姓黃男子則膊頭受傷，同送院治理。現場所見，撞車位置對開兩間商舖均沒有開門營業，避過一劫。現場消息指，涉事60歲姓蔡男司機為現場附近一間水族館老闆，他被帶上警車調查，其後涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣留調查。



一名男傷者被撞後困於車頭左前方，多名途人上前協助。（網上圖片）

街坊龔先生在車禍後途經現場，他講述當時見到男傷者倒地已不省人事，地上遺下大灘血迹，狀甚恐怖。肇事私家車車頭損毀，右邊車身陷入路邊欄杆，有路牌撞至飛脫，地面遺有血跡。

據現場消息指，涉事白色私家車的司機為附近店舖水族館老闆，當時私家車停泊於水族館對開的西灣河街141號，之後司機開車時懷疑失控，私家車衝前約8米撞毀一個小巴站牌及3輛停泊的電單車，繼而剷上行人路，撞到兩名途人。警方在場調查事故經過及原因，將肇事司機帶上警車，有街坊則指被撞倒的男子任職夜更的士司機， 平常在附近等候交更。

案件由港島總區交通部特別調查隊跟進調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，致電3660 6815與調查人員聯絡。