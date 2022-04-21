男女扮銀行職員沙田擺街站　送超市禮券套資料借貸被捕

兩名男女涉嫌假扮銀行職員，於沙田擺街站訛稱為市民開設虛擬銀行戶口，以獲得超市現金券，盜取個人資料申請貸款。警方經調查後拘捕兩人涉嫌串謀詐騙，檢獲銀行職員制服、單張等證物。



沙田警區重案組第一隊主管林雅思表示，今年4月19日有兩名騙徒假冒本地虛擬銀行職員，於沙田第一城港鐵站外擺街站，即時提供超市現金券作招徠，吸引受害人提供個人資料開設網上銀行戶口及申請信用卡。騙徒又會要求受害人提供姓名、信用卡及住址證明等，並會以手機拍下受害人容貌。

受害人其後因無收到銀行戶口申請通知而向銀行查詢，方知銀行並無安排職員設街站，又發現有人以其個人資料借貸4.8萬元，其後將款項轉至第三者戶口，受害人於是報警。

警方經調查後，昨日（20日）於大埔超級城拘捕兩名分別23及26歲、報稱推廣員的男女，他們涉嫌串謀詐騙。警方亦檢獲3件銀行職員制服、25部電話、45張超市現金券、宣傳攤位及銀行單張等證物。兩人正被扣查，警方稱不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察林沛恆指，警方首次發現騙徒利用市民對開立及虛擬銀行戶口的意識薄弱及不熟悉，作為弱點行騙。林呼籲市民應注意，開立虛擬銀行戶口一般需要市民於自己電話下載程式，填寫個人資料及登記自己的號碼，攤位職員絕不會要求將客人資料登記於第三者電話。市民如有疑問可致相關銀行熱線，了解活動及職員是否的確由銀行安排。另外市民亦切勿將銀行戶口及密碼交給陌生人。求職者於求職時亦應核實求職內容的真確性，及工作內容是否合理。

警方表示串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。市民如果曾遭遇以上類似經歷，可致電3661 2755，聯絡沙田警區重案組第一隊。市民如有任何懷疑，可致電「防騙易」熱線18222查詢。