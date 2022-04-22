兩15歲少年男女遇查揭身藏可卡因　與26歲女同涉販毒被捕

近期毒品案被捕者有年輕化趨勢，警方相信犯罪集團利用年輕人「搵快錢」的心態作招徠，利誘年輕人協助販運危險藥物，而年輕人亦在沒有深思熟慮的情況下犯案。警方昨晨（21日）在旺角區截查一對年僅15歲的少年男女，檢獲值約3萬元的懷疑可卡因，同日晚上再拘捕一名26歲女子，3人同涉「販毒」被捕。警方藉此提醒年輕人切勿為了「搵快錢」而鋌而走險。



昨日上午約11時，旺角警區軍裝巡邏小隊在旺角區巡邏期間，在上海街發現一名少年及一名少女形跡可疑，逐上前截查，並在兩人身上共檢獲約30克懷疑可卡因，市值約3萬元，兩人涉嫌「販毒」被捕。旺角警區重案組接手調查，其後根據線報及經深入調查，同日晚上約6時在大全街一店舖再拘捕一名26歲姓鄒本地女子，涉嫌「販毒」。所有被捕人現正被扣留調查。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，年輕人切勿以身試法。

警方亦呼籲家長必須多關心子女及留意他們的行為，並向他們灌輸正確的價值觀，以免「毒販」有機可乘。