警搗港九多間違規埸所　揭酒客用他人針卡　共24人被捕多人被罰款

警方巡查多區，揭多人違反防疫規例，並破獲非法賭檔。其中尖沙咀分區雜項調查隊聯同控煙辦，昨（22日）於諾士佛臺一酒吧，發現1名姓應（31歲）男子使用他人的電子針卡，他涉嫌「企圖欺詐」被捕；另一間位於諾士佛臺的酒吧則未有在指定期間內停業，姓林（31歲）男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。此外，3間位於赫德道及漆咸道南的食肆內，有2男2女（30至49歲）涉在禁煙範圍內吸煙，違反《吸煙（公眾衞生）條例》而被罰款。



另外，灣仔分區牌照組、港島總區反三合會行動組聯同機動部隊，昨晚展開代號「五角（PENTAGON）」及「松塔（PINETOWER）」行動，於灣仔霎東街15號一食肆內，發現13名男顧客（19至40歲）飲酒，他們涉嫌違反第599F章被罰款；38歲男負責人亦涉違反第599F章，將會被警方檢控。

而旺角警區牌照組、反三合會行動組、雜項調查隊、西九龍總區機動部隊聯同食環署，亦展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」行動，突擊巡查區內多間食肆及夜總會、麻雀館等表列處所，分別在染布房街、新填地街及砵蘭街搗破3個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲8部釣魚機、8部遊戲機、約3,700元賭款等。行動中，14男10女（15至60歲）分涉「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「未能出示身份證明文件」被捕；同時涉嫌違反第599F章被罰款。

此外，警方亦在黑布街一食肆，發現1名員工無戴口罩工作；在黑布街另一食肆亦發現2名食客沒有掃瞄「安心出行」二維碼；另1名男子進入登打士街一表列處所時，同樣無使用「安心出行」；一對男女則因沒有關閉分別位於彌敦道的2間表列處所而觸法。以上6人全涉違反第599F章被罰款。行動中期間，警方在不同處所內，發現4男1女被通緝人士，分別欠交交通罰款、涉及普通襲擊及偷車案等，他們均被帶署調查。