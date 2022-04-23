鴨脷洲獸醫中心寵物龜被盜　今天奇蹟尋回　龜主：最好嘅生日禮物

鴨脷洲南區獸醫中心飼養三頭烏龜，圍欄圈養診所門外方便曬太陽，昨（22日）午3時許，一名女子把其中一頭雄性白化盾臂龜偷走，獸醫蔡先生（41歲）遍尋不獲，憂心下報警求助，蔡寢食不安一整日，幸有熱心市民發現該頭寵物龜，物歸原主，蔡今天生日，坦言愛龜平安歸來是最好的生日禮物。



蔡表示，在診所飼養三頭龜，兩頭是亞達伯拉象龜，被偷走的屬雄性白化盾臂龜，兩歲半，名叫Vanilla（雲呢拿），買回來是約近2000港元，至今已升值多倍。昨天陽光普照，該龜被放在店外圍欄曬太陽，蔡憶述，事發前見到一名長髮女子行徑古怪，拿着診所掃帚掃地，又與烏龜玩，他不以為意，當職員餵食時，赫見圍欄空空如也，烏龜不翼而飛。

「我聽到後情緒好波動，成個人亂晒」，至下午5時許，蔡報警求助，警員翻看閉路電視，證實一名女子把龜抱走。他稱，三頭烏龜均是他的心頭好，擔心永遠失去Vanilla，昨晚有朋友約他慶生吃飯，他也沒有心情，只前往香港仔警署錄取口供，希望盡快尋回。

今天原本是蔡的生日，以為會愁眉苦臉過生日，不料今（23日）晨10時許傳來好消息，收到朋友通知有人尋獲Vanilla，會送回診所，據了解，涉案女子抱走烏龜後，疑心虛將牠送給一名養狗人士，該養狗人士不想要，轉交一名狗友，對方從網上得悉獸醫中心正在尋龜，特徵與該龜一模一樣，所以送還診所。蔡直言：「心情非常開心，最好嘅生日禮物」，並寬恕偷龜女子，因為自己也有疏忽，放養在診所外面，「以後會睇緊啲」。