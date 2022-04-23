年輕情侶租打鼓嶺村屋販毒　警檢2310萬元毒品

警方毒品調查科發現有販毒集團利用偏遠的村屋作毒品倉庫，並以金錢引誘年青人販毒，昨日（22日）展開拘捕行動，在打鼓嶺一個村屋單位拘捕一對年青情侶，並在單位內檢獲17公斤冰毒、13.5公斤海洛英及94克Ｋ仔（氯胺酮），市值高達2310萬元。警方相信涉事村屋單位由3月初開始營運。



毒品調查科（行動）高級督察吳嘉倫交代案情指，毒品調查科根據線報及深入調查，相信有人利用打鼓嶺一個村屋單位進行販毒活動，於是昨日下午展開拘捕行動，探員發現一名男子形跡可疑從村屋單位走出，於是將他截停調查。探員在男子手持的一個黃色環保袋中，發現一包1公斤重、茶葉包裝的冰毒，以及4磚印有「雙獅地球牌」的海洛英，重量約1.5公斤。探員隨即拘捕該名男子，並將其押往他租用的村屋單位搜查，其間再檢獲16公斤冰毒、12公斤海洛英、94克K仔、包裝工具、電子磅及膠袋等。

被捕19歲姓黃男子及村屋單位內一名18歲姓林女子一同被捕，涉嫌「販運危險藥物」。二人為情侶關係，分別報稱無業及學生。黃男已被暫控一項「販毒」罪，下星期一（25日）將於粉嶺裁判法院提堂，林女則獲准保釋候查。

警方相信販毒集團利用偏遠的村屋作毒品倉庫，增加執法部門調查的難度。而且毒販會以金錢引誘年青人販毒，警方調查發現被捕男子每賣一次毒品，可獲1000元報酬。

警方提醒業主出租單位時，多留意租客的背景，如發現租客非常年輕，又沒有工作證明，應要提高警覺。另外，警方呼籲家長應花更多時間了解及關心子女，如有問題可向專業社工求助。