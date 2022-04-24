北角命案｜1歲半女嬰疑被勒死　警列兇殺拘24歲母親

一名19個月大女嬰，昨（23日）晚在北角英皇道一劏房內被發現昏迷倒臥床上，頸部有傷痕，於現場被證實死亡，其24歲姓劉母親清醒送院。警方重案組及鑑證科人員到達現場調查及搜證，發現遺書及膠索帶，懷疑女嬰被勒死，今日淩晨將案件列為兇殺案，並拘捕該母親。一名中年婦亦於現場被警方帶返警署接受調查。



昨晚9時27分，警方接獲一名51歲女子報案，指在北角英皇道301至319號麗宮大廈一單位內，發現一名女子及一名19個月大的女嬰不省人事。人員趕至現場了解，發現女嬰昏迷倒臥床上，頸部有傷痕，現場證實死亡。其24歲姓劉母親頸部亦有傷痕，清醒被救護車送往東區醫院治理。

東區警區重案組接手跟進案件，在案發現場檢獲兩封遺書及一些膠索帶，懷疑與案有關，於今日凌晨列案件為兇殺案，並拘捕女嬰母親，她現正被扣留調查。女嬰遺體凌晨3時許由仵工舁送殮房，等待確認死因。

據悉，上址為劏房單位，兩人為母女關係。該對母女同住北角麗宮大廈一劏房單位約3個月，老爺及奶奶平均每周會登門探望一次。老爺及奶奶昨晚9時許如常到上址探望時，驚見女嬰昏迷不醒，母親則躺臥女嬰身旁，神智不清，附近遺有一些藥丸空樽，兩老遂報警求助。救護員接報到場替女嬰進行急救，惜女嬰最終回天乏術；而母親經治理後恢復清醒，她頸部有紅腫，送院時情緒激動。