專家指屯門河「鯊魚」是翻車魚Mola Mola　香港淺水區罕見

一條大魚今(25日)早上在屯門河露鰭暢游，引起街坊議論紛紛，更擔心是鯊魚，恐發生傷人事故報警求助。經過一輪擾攘，大魚終於露出真身，現場眼利漁民從上下魚鰭判斷大魚為翻車魚。生態專家看過相片後，亦相信屯門河大魚是學名「Mola mola」的翻車魚，主要在深海生長，在香港淺水區出沒極為罕見，直指過去數十年未曾見過活生生的翻車魚在香港水域出沒。



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屯門河今早（25日）出現一條身長約2.5米、背鰭約長一米的大魚，露出魚鰭在水面暢泳，居民驚訝「呢啲咁嘅河都有鯊魚？」現場一名漁民判斷大魚實為翻車魚，是一種深海魚，香港很少有，成年魚可以噸計，長至一張12人餐枱。

世界自然基金會香港分會全球鯊魚項目總策劃鄺力存（Andy Cornish）看過相片後，亦相信屯門河大魚是學名「Mola mola」、名叫「Sunfish」翻車魚，主要在深海生長，在香港淺水區出沒極為罕見，直指過去數十年未曾見過活生生的翻車魚在香港水域出沒。

他表示，驟看片段一度以為是鯊魚，但細看可知此並非鯊魚，而是罕見的翻車魚。翻車魚有着怪異的長相、圓形身形，沒有尾鰭，反而背鰭很高，而且有尖尖的下鰭。Cornish指翻車魚是世界其中一種大型魚類，最長單是魚身就可達3米，可見於南中國海，通常棲息於海中心，在淺水區出沒實屬常見。

他稱自1996年已在香港水域潛水，從未在海底見過翻車魚，亦未見過如今次一樣的片般，只有一次在香港仔見過一條翻車魚屍體，其後數十年都未聞香港有翻車魚形蹤，故今次感到非常興奮。

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香港護鯊會教育總監Andrea Richey表示，濫捕鯊魚情況嚴重，鯊魚對維持生態有重要角色，市民可以透過改變生活習慣例如不吃魚翅，為保育鯊魚出一分力。

翻車魚被誤認為鯊魚並非第一次，在美國麻省瓦爾漢（Wareham）海邊曾出現翻車魚，當地市民紛紛報警擔心是鯊魚。當局派員調查發現只是「翻車魚」在游泳，但市民經常因見到翻車魚打911，迫得當局呼籲大家別再因此報警。