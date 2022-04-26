澳門火燒連環船｜當局指火勢受控　焚燒12小時仍有漁船未被救熄

澳門內港近十六浦對開海面，昨日（25日）傍晚6時許，突然有多艘船起火，並且「火燒連環船」，現場火勢猛烈，冒出大量黑煙衝上半空，並多次傳出爆炸聲。澳門消防、海關及海事局等，聯同珠海的救援部門，包括中國海警等亦派出多艘船隻到場射水灌救。現場有大約6艘船隻被燒毀。當局稱，火勢於兩個多小時後受控。直至今日（26日）清晨6時20分，就現場所見，其中一艘涉事船隻的船艙位置仍有明火，救援船隻繼續向涉事船隻射水灌救；至於其他已經沒有明火的船隻，則持續射水降溫，以防死灰復燃。

海事及水務局長黃穗文昨晚10時交待事件，指昨晚7時左右，局方及海關展開休漁期內港防火部署，巡邏期間發現火警。涉事船鏈有10多艘船組成，是休漁期間停泊最長的一條船鏈。發生火警後，至今最少6隻漁船被波及，已聯絡所有船東及船主，證實沒人在漁船上。

海事及水務局出動9艘船救援。昨晚9時許，局方將其中一船拖回碼頭讓消防救援，仍有5艘船在海上待救。黃續指，因為火燒連環船加上有6次石油氣爆炸，令火舌揚開難以控制，增加救援難度。黃穗文又直言，當局曾認真呼籲泊港漁船要派人或自行組隊巡查船隻，但事發時6艘漁船均無人看守，無法在火警中斬纜駛走，導致「火燒連環船」。

消防局局長梁毓森表示，該艘被拖回岸邊的漁船仍有明火，待火勢完全熄滅後仍需射水降溫。海關助理關長李煜輝稱，火警現場曾發生爆炸有危險，強調須以人命安全為先，故阻止了部份岸邊船主落船駛離的要求。他續道，海關派出了13艘船隻、100名人員救援；內地則派出6艘船協助滅火。



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