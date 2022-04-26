天水圍50歲婦人報稱被非禮　警拘67歲涉案男子

撰文：鄧海興
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昨（25日）晚8時許，一名50歲女子在天水圍天瑞路報案，指自己遭一名男子非禮。警方趕抵調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓彭（67歲）男子，交由元朗警區刑事調查隊跟進。

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