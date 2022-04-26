41歲男網上披露3人資料　被私隱專員公署拘捕　疑涉商業糾紛

為打擊「起底」行為，政府修訂私隱條例並於去年10月8日生效，賦予個人資料私隱專員公署對「起底」行為作刑事調查及檢控權。私隱專員公署今（26日）午就第二宗涉嫌違反「起底」條例的個案，簡報拘捕行動。公署表示，一名41歲男子涉嫌在不同的社交平台披露3名當事人的個人資料，初步調查疑涉商業糾紛。



個人資料私隱專員公署刑事調查組高級個人資料主任盧廸凡表示，今次個案涉及3名當事人，他們的個人資料（全名、別名、電話號碼、任職公司及公司職位）於2021年12月在未經他們同意的情況下，被人在不同的社交平台上披露。

個人資料私隱專員公署收到投訴後調查，鎖定疑犯的身份，公署今日（26日）在新界西拘捕一名41歲中國男子，涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》 第64條第3A款。行動中，公署檢獲1部手機及1部電腦，疑犯現正被扣留調查。

公署提醒市民切勿作出侵犯個人資料私隱的行為，現時條例適用於網上世界，如有人違反《個人資料（私隱）條例》 第64條第3A款，一經定罪，最高可被判款10萬元及監禁2年。

政府為打擊「起底」行為，去年完成修訂私隱條例。條例生效後，在未獲資料當事人的相關同意下，披露當事人個人資料，及意圖或罔顧是否會（或相當可能會）導致當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，即屬犯罪。

條例亦賦予個人資料私隱專員對「起底」罪行的刑事調查及檢控權；及賦權私隱專員發出停止披露通知，要求有能力移除「起底」訊息的人士停止披露有關訊息，以保障市民的個人資料私隱。