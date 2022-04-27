闖牛頭角廢校探險5男收限聚告票　保安稱被打　警指案件不涉刑事

牛頭角彩石里一間著名廢置學校，據報凌晨時份有人闖入，保安員發現進行攔截，期間與該5名人士發生口角。保安員報警時，曾自稱被人打傷。警員到場調查，發現保安員與闖入人士並無身體接觸，沒有被打。而該5名闖入學校的中年男子，警方相信只是入內探險，並無為非作歹的意圖，案件不涉刑事成份，沒有人被拘捕。然而，由於他們的人數為5人，超過現時「限聚令」的法定上限，警員遂向5人發出告票，經口頭警告後予以放行。



+ 2

涉事廢置學校為聖若瑟英文中學彩石里舊校舍。該校舍於於上世紀60年代啟用，直至2011年該校遷往新清水灣道，始結束其任務。該校自慶置以來，一直是廢墟探險人士的其中一個「朝聖」景點，然而該地已由政府收回，故屬政府物業，有關人士只能「以自己方式」偷偷進入校舍探險獵奇。而廢校亦設有保安員，以防有人潛入；除探廢人士外，不少野戰迷亦有潛入進行wargame遊戲；而警方亦曾徵用上址進行演習等。

翻查資料，2020年，有wargame友進入校內範圍時，發現校內男廁廁格有大批可疑物品。警方接報到場調查，相信該批可疑物品，包括手擲土製炸彈、約4公斤「硝油炸彈」（Ammonium Nitrate and Fuel Oil（ANFO））土製炸藥、爆炸裝置半製成品、壓力煲及約10公斤的化學品，包括哥羅芳、山埃等。經對比後，涉案化學品相信是2019年11月在理工大學的失竊物品。